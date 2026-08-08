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Motociclista pierde la vida tras ser presuntamente arrollada por un camión en Cancún

El trágico accidente ocurrió en la avenida Constituyentes donde el cuerpo de la mujer quedó tendido sobre el pavimento.

Por Erick Díaz

8 de ago de 2026

1 min

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Motociclista pierde la vida tras ser presuntamente arrollada por un camión en Cancún
Motociclista pierde la vida tras ser presuntamente arrollada por un camión en Cancún / Erick Díaz

Una mujer motociclista perdió la vida luego de ser aplastada por un camión de la empresa Coca-Cola sobre la avenida Constituyentes con calle plumbago en los límites del fraccionamiento misión de las flores.

De manera preliminar versiones en el lugar de los hechos indicaron que el operador de la pesada unidad circulaba a exceso de velocidad y al querer rebasar a la mujer Motociclista no logro realizar la maniobra terminando por embestirla.

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Al hogar se aproximaron paramédicos quienes luego de brindar la atención prehospitalaria notificaron que ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a tapar el cuerpo con una manta quirúrgica.

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