Taxista se queda dormido y se sale de la carretera federal 307

Aparatoso percance vehicular se registró sobre la carretera federal 307 la madrugada del sábado Luego de que el operador de un taxi de un sindicato Lázaro cárdenas del Río se durmió al volante perdió el control y se salió de la carpeta asfáltica, a la altura de punta venado entre playa del Carmen y puerto aventuras.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana cuando el chofer de la unidad con número 283 de sindicato local de playa del Carmen, circulaba en dirección hacia el norte cuando al llegar al retorno de esta zona que se encuentra luego de pasar Calica, presuntamente se quedó dormido al volante.

Por la velocidad montó el camellón central y se metió en este siendo frenado por unas pequeñas rocas, que habían en la orilla del sentido contrario de este lugar. Otros automovilistas que pasaban por la zona en ese mismo momento llamaron al número de emergencias 911 y solicitaron el apoyo de las autoridades por lo que la Guardia Nacional acudió a la zona.

Luego de que también el chofer llamará a su aseguradora, con el apoyo de una grúa, el vehículo fue retirado del lugar ya que no se registraron personas lesionadas debido a que el conductor del taxi salió ileso.