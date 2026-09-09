Asesinan a un adulto mayor dentro de su domicilio en la colonia Valle Verde de Cancún

Un asesinato fue reportado la noche de este miércoles en la colonia Valle Verde, en donde una persona de la tercera edad recibió heridas de cuchillo en el interior de un domicilio, al ser agredido presuntamente por una mujer.

Las primeras versiones señalaron que el ahora occiso fue degollado, sin que se conozcan las circunstancias de este crimen.

El reporte de la muerte violenta movilizó a las corporaciones policíacas en una vivienda que se localiza a un kilómetro de distancia de la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida.

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Los vecinos del lugar descubrieron la fatal escena y pidieron auxilio al número de emergencias 911, con lo que acudieron elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito y paramédicos de una ambulancia particular.

Luego de revisar el cuerpo, los paramédicos confirmaron que no tenía signos vitales por varias heridas, entre estas una de gran tamaño en el cuello. Los policías recabaron información de que la agresión pudo haber sido cometida por una mujer, sin que se conozca si vivía con el ahora occiso.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones y posteriormente, peritos realizaron el levantamiento del cadáver para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).