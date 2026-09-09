Incendio en basurero municipal pone en riesgo a automovilistas en la carretera Valladolid-Felipe Carrillo Puerto

Un verdadero peligro representa para los usuarios de la carretera 295 Valladolid- Felipe Carrillo Puerto, el incendio que se viene registrando en el basurero municipal, toda vez que la cortina de humo que se puede distinguir a más de diez kilómetros de distancia invade la cinta de rodamiento.

Ante esta situación elementos de Transito Municipal, vienen apoyando en el control del trafico vehicular para evitar un accidente que se pudiera lamentar, mientras que bomberos han tratado de controlar el fuego que ha alcanzado la orilla de la carretera.

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De acuerdo a información que se pudo indagar en el lugar, se pudo conocer que el incendio ya lleva casi 24 horas de haberse iniciando sin que hasta el momento se conozca el origen, mientras que el fuego se mantiene fuera de control e incluso las llamas se puede observar que han llegado a la orilla de la carretera, lo que lo hace aun mas peligro para los automovilistas, quienes tienen que aventurarse cruzar el tramo.

La cortina de humo se puede observar a más de diez kilómetros de distancia, e incluso se puede distinguir estando en la ciudad, cuando el humo mantiene surcado los cielos, al observarse un denso humo de color negro.

Mientras que en el lugar se puede observar el fuego que se mantiene en medio del basurero a cielo abierto e incluso se puede escuchar los estruendos de las botellas o cilindros de aerosol que explotan con el fuego. Mientras que en el lado izquierdo del basurero se encuentra la carretera federal y que con los fuertes vientos, el humo ha invadido la carretera y se ha convertido en un riesgo para los choferes de las unidades de transporte que tienen que pasar por esta zona.

Al intensificarse la presencia del humo sobre la carretera y la falta de visibilidad se tuvo que solicitar apoyo a los elementos de Tránsito Municipal, quienes se trasladaron al lugar para ayudar en el control del trafico vehicular para con ello evitar algún accidente que pudiera lamentarse.

También llegaron al lugar elementos de Bomberos para tratar de sofocar el incendio que ha alcanzado la orilla de la carretera para con ello evitar que las llamas alcance algún vehículo que este cruzando en esos momentos.