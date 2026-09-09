Incendio en vivienda de la Supermanzana 69 en Cancún genera intensa movilización de cuerpos de emergencia

Un incendio reportado en el interior de una vivienda generó una intensa movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos en la Supermanzana 69, en donde el fuego envolvió una de las habitaciones, sin que se reportaran personas lesionadas.

El intenso humo que salió por las ventanas del domicilio causó alarma entre los habitantes de la zona, quienes pidieron auxilio al número de emergencias 911, alrededor de las 16:00 horas de este miércoles.

Ante el llamado de ayuda por un incendio de casa habitación, varias unidades del Cuerpo de Bomberos salieron de la base central y se dirigieron hacia una de las calles interiores de la Supermanzana 69, cerca de la avenida Francisco I. Madero, mejor conocida como la Ruta 4, a la altura de la unidad deportiva Toro Valenzuela.

La movilización de tres unidades de emergencia llamó la atención entre conductores y transeúntes en ese rumbo de la ciudad, en donde los elementos ingresaron al inmueble afectado y localizaron el fuego en el interior de una de las habitaciones.

Las llamas ocasionaron daños en un colchón, en una base de cama, en un equipo de aire acondicionado y en diversos objetos, así como se registraron afectaciones por humo y calor en paredes y techo.

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Los bomberos combatieron las llamas y evitaron que se propagaran a otras partes del mismo inmueble, en donde reportaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Durante la intervención de los “traga-humos” no se precisaron las causas del incendio, pero las primeras versiones señalaron que pudo haberse originado por algún corto circuito en uno de los aparatos electrodomésticos.

Este fue el segundo incendio de casa habitación que atendieron los bomberos en el transcurso del día, ya que, por la mañana, sofocaron las llamas en una vivienda de la colonia Cuna Maya, en donde una mujer señaló que su expareja provocó el siniestro.

Ante los constantes casos de incendios en viviendas que se han registrado en los últimos días, las autoridades de atención de emergencias solicitaron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier incendio, para evitar exponerse a riesgos innecesarios.