Madrugada violenta: Balacera en Chiquilá dejó dos personas heridas durante la madrugada

La madrugada de ayer, la tranquilidad del puerto de Chiquilá, en el municipio Lázaro Cárdenas, fue interrumpida por una intensa balacera que dejó, de manera preliminar, dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. Fuentes extraoficiales señalaron que el hecho podría estar relacionado con un intento de ejecución derivado de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos que operan en la zona norte de Quintana Roo.

El ataque ocurrió después de la medianoche, en las inmediaciones del acceso al puerto, a pocos kilómetros de la zona habitada y cerca del plantel de educación media superior ubicado en ese punto.

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De acuerdo con los primeros datos, los ocupantes del automóvil, quienes presuntamente portaban armas, fueron interceptados por sujetos armados que realizaron varias detonaciones con la aparente intención de privarlos de la vida. Pese a la gravedad de la agresión, ambos sobrevivieron y lograron escapar del sitio.

Los presuntos responsables también abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades. En la zona quedaron casquillos percutidos, mientras los habitantes permanecieron atemorizados tras escuchar los disparos en las primeras horas de madrugada.

Luego de que vecinos solicitaran auxilio a través del número de emergencias 911, corporaciones de los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo de Seguridad. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había localizado a los atacantes ni el vehículo que usaron para escapar. Tampoco se ha confirmado el paradero de los lesionados o si fueron trasladados por sus propios medios a algún hospital de la región.

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El incidente generó preocupación entre residentes de Chiquilá y Kantunilkín, donde prevalece un ambiente de temor y hermetismo. Las autoridades policiales y de procuración de justicia no han emitido información oficial sobre la mecánica del suceso, la identidad de los involucrados o las líneas de investigación para esclarecerlo.

El episodio vuelve a encender las alertas por el avance de hechos violentos en comunidades que históricamente habían permanecido alejadas de los niveles de inseguridad vinculados con grupos del crimen organizado.

La inquietud se suma a otros acontecimientos recientes registrados en el municipio. Entre ellos destaca una balacera ocurrida en mayo pasado en la colonia Veracruzana, donde también se reportó un intento de privación ilegal de la libertad, situación que refleja los desafíos que enfrenta la administración municipal en materia de seguridad.