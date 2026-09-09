Personal naval traslada de emergencia a una mujer embarazada de Puerto Juárez a Cancún

El equipo de rescate de la Quinta Región Naval trasladó a una mujer embarazada en Puerto Juárez para recibir atención especializada en Cancún, en apoyo al Hospital Comunitario, informó el alto mando.

El personal Naval de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Isla Mujeres realizó el operativo de traslado marítimo de una paciente a Puerto Juárez.

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Esta acción, agregó, se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia de citado hospital, donde se solicitó el apoyo para una mujer embarazada, ante la presunta ausencia de movimiento fetal.

Por lo anterior, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender para trasladar a la paciente a Puerto Juárez, donde fue recibida por paramédicos con una ambulancia de servicio particular, quienes la llevarían a un hospital en Cancún a fin de recibir atención médica especializada.