Localizan con vida a uno de los dos hombres que desaparecieron mientras viajaban en una moto acuática a Cozumel

Después de permanecer varios días a la deriva en el mar, José Eduardo C. A., de 28 años, fue localizado con vida este martes durante el operativo de búsqueda de los dos hombres desaparecidos cuando viajaban en una moto acuática entre Playa del Carmen y Cozumel. El sobreviviente presentaba deshidratación severa y fue trasladado a un hospital de Benito Juárez para recibir atención médica, informó el Gobierno de Quintana Roo.

El hallazgo se registró cuando la tripulación de la embarcación Osiris ubicó a José Eduardo en la zona marítima donde se desarrollaba el operativo. Tras ser rescatado, recibió atención prehospitalaria debido a las condiciones en las que se encontraba y posteriormente fue llevado a un hospital para continuar con su valoración y tratamiento.

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El hombre había sido reportado como desaparecido junto con Francisco, quien continúa sin ser localizado, luego de que ambos emprendieron el trayecto marítimo entre Playa del Carmen y Cozumel a bordo de una moto acuática.

Tras encontrar a uno de los tripulantes, las autoridades concentraron los esfuerzos en la localización del segundo hombre. Las labores permanecen activas en la zona marítima, con recorridos de búsqueda por parte de las distintas corporaciones que participan en el operativo.

En el despliegue intervienen elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Protección Civil, Capitanía de Puerto, Cruz Roja y Policía Municipal de Playa del Carmen.

Las instituciones mantienen recorridos y acciones de búsqueda con el objetivo de ubicar a Francisco y lograr su localización con vida.

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Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que José Eduardo permaneció a la deriva, ni cuánto tiempo pasó en el mar antes de ser encontrado. Tampoco se han informado las condiciones en las que ocurrió la separación o pérdida de contacto entre ambos tripulantes.

Mientras José Eduardo recibe atención médica, el operativo continúa en aguas de la zona para tratar de localizar a Francisco, quien permanece reportado como desaparecido.