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Animalistas van contra la violencia en corridas de toros en Xmatkuil y Halachó

Animal Heroes y PETA Latino buscan impedir el uso de puyas, banderillas, espadas y cuchillos contra los toros en los eventos programados en Xmatkuil y Halachó.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Las organizaciones aclararon que no pretenden cancelar las corridas de toros
Las organizaciones aclararon que no pretenden cancelar las corridas de toros / Especial

Las asociaciones Animal Heroes y PETA Latino promueven dos nuevos amparos contra el uso de instrumentos de tortura en las corridas de toros programadas como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil y en el municipio de Halachó.

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A través de sus redes sociales, ambas organizaciones informaron sobre la presentación de los recursos legales, con los que buscan impedir el uso de puyas, banderillas, espadas y cuchillos contra los toros durante los festejos taurinos de ambas localidades.

Las asociaciones señalaron que mantienen su lucha contra la violencia en los espectáculos taurinos de Yucatán, aunque aclararon que no buscan impedir la realización de estas actividades, sino evitar que los animales sean sometidos al uso de dichos instrumentos.

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Cabe recordar que Animal Heroes y PETA Latino han conseguido medidas similares para evitar estas prácticas en eventos taurinos de Tixkokob, Temozón, Muna y Seyé.

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