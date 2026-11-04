Entra en vigor restricción de celulares en escuelas de Yucatán; alumnos podrán llevaros pero no usarlos en clases

Los estudiantes de primaria y secundaria en Yucatán regresaron ayer a las aulas tras un puente de cuatro días con una nueva regla: ya no podrán utilizar sus teléfonos celulares durante las clases ni en los recreos, salvo en situaciones excepcionales.

La restricción entró en vigor este martes en todas las escuelas públicas y particulares, sin operativos para retirar dispositivos ni obligación de entregarlos a las direcciones escolares.

Noticia Destacada Escuelas privadas de Yucatán ya restringen celulares antes de la nueva regulación nacional

El secretario de Educación del Estado, Juan Balam Várguez, aseguró que la disposición comenzó a aplicarse sin contratiempos, aunque su valoración se basó en lo observado durante una visita a una primaria y no en un balance de todos los planteles.

“A partir de hoy (por ayer) entra en vigor el acuerdo que se publicó el 22 de septiembre; vengo de una primaria y no hay ninguna complicación al respecto, no hay uso de celulares”, declaró.

La medida forma parte del Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aprobado por las autoridades educativas del país y publicado en el Diario Oficial de la Federación. También comprende educación inicial y preescolar, además de otros dispositivos electrónicos personales.

Los dispositivos podrán utilizarse en actividades educativas previamente programadas y supervisadas por docentes, así como ante emergencias personales y necesidades de salud, discapacidad o accesibilidad / Especial

Sin “operación mochila”

El cambio no significa que los alumnos tengan prohibido llevar un teléfono en la mochila. Lo que deberán evitar es utilizarlo durante su permanencia en la escuela, excepto cuando exista una causa autorizada.

Balam Várguez descartó que las autoridades educativas organicen revisiones (“operación mochila”) para recoger celulares o mantenerlos bajo resguardo en las oficinas de los planteles.

Explicó que, cuando un estudiante utilice el aparato sin autorización, se le indicará que lo apague y lo guarde. La intención es aplicar la regla mediante la colaboración de docentes, alumnos y padres de familia.

El acuerdo nacional no establece una sanción automática para quienes incumplan la restricción. Su aplicación deberá acompañarse de reglas escolares y medidas acordes con las necesidades de cada comunidad educativa.

Sin embargo, la disposición contempla excepciones. Los aparatos podrán utilizarse en actividades previamente programadas por los maestros, siempre que tengan una finalidad educativa y se desarrollen bajo su supervisión.

También se permitirá su uso ante emergencias personales, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad o situaciones extraordinarias que justifiquen mantener disponible el dispositivo.

Por lo tanto, la restricción no debe impedir que un estudiante recurra a herramientas digitales necesarias para su atención médica o participación en las actividades escolares.

Noticia Destacada ¡Adiós al celular en clase! ¿Cuándo restringirán su uso en las escuelas de Quintana Roo?

También alcanza al recreo

Uno de los cambios más importantes es que el teléfono no podrá utilizarse libremente durante los descansos. La SEP busca que esos periodos favorezcan la convivencia, las conversaciones y las actividades recreativas entre compañeros.

La dependencia federal sostiene que el uso indiscriminado de pantallas puede afectar la atención y la interacción de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la nueva disposición no demuestra por sí sola que mejorarán las calificaciones o disminuirán los problemas asociados con las redes sociales.

Como antecedente, la SEP informó que el 81% de los docentes participantes en una consulta nacional respaldó el establecimiento de reglas sobre dispositivos digitales.

En Yucatán, la Secretaría de Educación (Segey) había anunciado desde eñl mes de septiembre reuniones con las comunidades escolares para explicar la aplicación de los lineamientos antes de su entrada en vigor.

Piden apoyo a las familias

Balam Várguez consideró indispensable que los padres de familia supervisen también el uso de internet y redes sociales fuera de las escuelas.

“Todos sabemos el riesgo que se corre con las redes sociales, la información que fluye a través del internet, donde si no se hace un uso adecuado, puede resultar negativo para la vida de las niñas, niños y adolescentes”, señaló.

El titular de la Segey pidió acompañar la restricción escolar con orientación en los hogares, pues la medida únicamente regula el uso de dispositivos durante la jornada educativa.

En bachilleratos, cada institución podrá establecer sus propias limitaciones mediante acuerdos con su comunidad. Para las universidades, el lineamiento nacional promueve el uso responsable de la tecnología, sin imponer una prohibición general.