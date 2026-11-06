Río Lagartos y Las Coloradas alistan su oferta turística para el invierno entre manglares, flamencos y playas cristalinas

Entre paisajes de manglares, flamencos rosados, playas de aguas cristalinas y experiencias que conectan con la naturaleza, Río Lagartos y los destinos del litoral Oriente de Yucatán se encuentran preparados para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante la próxima temporada invernal.

La oferta turística de esta región combina atractivos naturales, gastronomía, hospedaje y recorridos ecoturísticos, consolidándose como una alternativa para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad, la biodiversidad y la belleza del litoral yucateco.

Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Raúl Paz Noriega, quien acudió en representación del secretario Darío Flota Ocampo, destacó que Río Lagartos y las comunidades cercanas cuentan con infraestructura y servicios para recibir a los visitantes.

Señaló que, a aproximadamente 20 minutos de este puerto, se encuentran Las Coloradas, famosas por sus espectaculares paisajes de tonalidades rosadas. Asimismo, destinos como San Felipe y El Cuyo enriquecen la oferta turística del Oriente del estado.

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Por su parte, autoridades municipales de Río Lagartos, aseguraron que el sector turístico local se encuentra listo para recibir a los viajeros. Hoteles, restaurantes, cooperativas de lancheros y familias que dependen de esta actividad han preparado sus servicios para brindar una atención de calidad.

La Comuna invitó a conocer los atractivos del puerto y destacó que cada visita representa una oportunidad para fortalecer la economía de las familias y los prestadores de servicios de la localidad.

Entre las experiencias más representativas sobresale la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, un importante santuario de la biodiversidad que alberga la mayor colonia de flamencos rosados de México, además de cientos de especies de aves, extensos manglares y una riqueza natural excepcional.

A estos atractivos se suma el tradicional baño maya de arcilla, una experiencia característica de la región que forma parte de los recorridos turísticos.

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En cuanto a la capacidad de hospedaje, Elena Conde Meza, presidenta de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Río Lagartos, informó que el puerto cuenta con 29 establecimientos de alojamiento, que en conjunto ofrecen más de 230 habitaciones de diferentes categorías y servicios.

Asimismo, Martín Aguiñaga Rivera, representante del sector de servicios turísticos en lancha y guía acreditado bajo la NOM-09, destacó que Río Lagartos ofrece experiencias que van más allá de los recorridos convencionales.

Entre ellas mencionó el astroturismo, mediante recorridos nocturnos por la Ría que permiten apreciar el cielo estrellado y disfrutar de la naturaleza en un entorno con escasa contaminación lumínica.

El arranque de la temporada invernal coincide con un período de mayor actividad turística para Yucatán, particularmente por la llegada de viajeros procedentes de Norteamérica, quienes buscan destinos de clima cálido, playas y experiencias culturales.

Con esta oferta, Río Lagartos busca consolidarse como uno de los destinos imperdibles del Oriente yucateco, donde la naturaleza, la tranquilidad y las experiencias ecoturísticas ofrecen a los visitantes una oportunidad para descubrir otra de las grandes riquezas del estado.