Díaz Mena encabeza Foro ¡Va x Yucatán! para impulsar proyectos de infraestructura y empleo

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, inauguró el foro ¡Va x Yucatán!, un encuentro con empresarios e instituciones financieras en el que presentó los principales proyectos de infraestructura que impulsa su administración para atraer inversiones, fortalecer la economía estatal y generar nuevas fuentes de empleo.

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A través de una publicación, el mandatario informó que entre las obras contempladas se encuentran la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga y nuevos proyectos de energía, iniciativas con las que busca mejorar la infraestructura yucateca y abrir oportunidades para el sector empresarial.

Díaz Mena señaló que uno de los objetivos es que las inversiones no solamente representen obras para el estado, sino que también permitan la participación de las empresas yucatecas, mediante contratos, oportunidades de negocio y una mayor integración en los proyectos estratégicos.

El gobernador indicó que su administración busca que estas iniciativas se traduzcan en empleos formales y mejores salarios, además de impulsar el crecimiento de las compañías locales y fortalecer su participación en el desarrollo económico de Yucatán.

JGH