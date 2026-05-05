Clima en Yucatán hoy 5 de mayo: calor de 49 grados afectará a estos municipios este martes

Este martes 5 de mayo, el calor volverá a intensificarse en gran parte de Yucatán, con condiciones que podrían elevar la sensación térmica hasta los 49 °C o más en varias zonas del estado, de acuerdo con el pronóstico de la Protección Civil Yucatán.

Las altas temperaturas estarán acompañadas de viento, humedad y posibles lluvias aisladas, lo que incrementará la sensación de bochorno.

Según el reporte oficial, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada favorecerán un ambiente muy caluroso durante el día, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 °C y 42 °C en municipios del interior, mientras que en la zona costera se esperan valores ligeramente menores, de 30 °C a 32 °C.

Municipios con mayor riesgo por calor

Las autoridades señalan que las condiciones más extremas se presentarán en los siguientes municipios:

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Izamal

Sotuta

Homún

Tecoh

Mérida

Santa Elena

Halachó

Maxcanú

Kopomá

Samahil

Umán

Tixkokob

Kanasín

Municipios aledaños

En estas zonas, la combinación de altas temperaturas y humedad podría generar un ambiente sofocante, con riesgo para la salud, especialmente en grupos vulnerables.

Vientos, oleaje y posibles lluvias

El pronóstico también indica que el viento predominará del sureste por la mañana, cambiando al noreste por la tarde. Se esperan rachas de 50 a 60 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado.

En el litoral yucateco, el oleaje podría alcanzar hasta 1 metro de altura, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores.

Además, no se descartan chubascos dispersos durante la tarde en el noreste y centro del estado, así como hacia el final del día en el noroeste.

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Recomendaciones ante el calor extremo

Ante estas condiciones, Protección Civil Yucatán recomienda:

Mantenerse bien hidratado, consumiendo agua constantemente

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera, de colores claros y protección solar

No dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos

Estar atentos a síntomas de golpe de calor como mareo, dolor de cabeza o náuseas

Seguir los reportes oficiales y tomar precauciones ante cambios en el clima

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y tomar medidas preventivas para evitar afectaciones por las altas temperaturas que prevalecerán este martes en Yucatán.