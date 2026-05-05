Estudiantes impulsan la preservación de la abeja melipona en Sanahcat

En un emotivo encuentro que entrelaza la educación formal con los saberes ancestrales, 30 estudiantes del Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán (Tbcey) de Sanahcat realizaron una visita de aprendizaje al área de cultivo de la abeja melipona del Centro Agroecológico U Yich Lu’um para iniciar una colaboración estratégica destinada al manejo, cuidado y preservación de esta especie.

Esta abeja, que en lengua maya se llama Xunaan-Kab, es una especie emblemática de la cultura y base de la biodiversidad regional.

La actividad forma parte de un proceso escolar integral donde los jóvenes salen de las aulas para conectar directamente con la naturaleza, fortaleciendo el vínculo entre la teoría académica y la realidad de su entorno geográfico, según informó Yamili Chan Dzul, coordinadora de la organización.

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La asociación agroecológica recibió con entusiasmo la disposición de los jóvenes por involucrarse en una tarea tan delicada como es la meliponicultura. El acompañamiento brindado por el equipo de U Yich Lu’um busca que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos técnicos sobre la biología de las abejas sin aguijón, sino que comprendan su importancia espiritual y ecológica para el pueblo maya.

“Nos llena de emoción poder acompañarlos e iniciar este trabajo conjunto como parte de su proceso escolar. Es fundamental fortalecer el vínculo entre la educación, el territorio y el cuidado de la naturaleza”, expresó Chan Dzul.

Uno de los aspectos más destacados de la visita fue la actitud de los alumnos. El manejo de los jobones, troncos huecos donde habitan las meliponas, requiere de un ambiente de paz y movimientos precisos, algo que los jóvenes del Tbcey cumplieron con creces.

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Por su parte, Gaspar Dzib, representante del colectivo, expresó: “Queremos agradecer profundamente a los alumnos por el respeto y la dedicación que han demostrado en cada uno de los encuentros. Su interés por aprender sobre estas abejas nos da esperanza sobre el futuro de nuestra biodiversidad”.

A través de esta alianza, los estudiantes se convierten en promotores activos de la preservación, manejo técnico, aprendizaje sobre la división de colonias y la alimentación de las abejas, cuidado ambiental, entendimiento del papel de la melipona en la polinización de la selva yucateca, identidad cultural y la reconexión con una práctica milenaria que es parte de la herencia de sus antepasados.

Los organizadores enfatizaron que esta iniciativa puso de manifiesto que el futuro del campo yucateco reside en la capacidad de las juventudes para valorar y proteger su riqueza natural. La colaboración entre el Tbcey y U Yich Lu’um continuará en lo que resta del ciclo escolar.