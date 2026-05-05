Iniciará la recepción de documentos del programa “Apoyo de Motores para el Bienestar del Pescador” en Yucatán: fechas y requisitos

Del 11 al 16 de mayo se tendrá la recepción de documentos para el programa “Apoyo de Motores para el Bienestar del Pescador” en Yucatán en apoyo al sector pesquero de la entidad.

El apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán iniciará entrega estos apoyos dirigido a personas físicas y morales dedicadas a la actividad pesquera, con el propósito de fortalecer el desarrollo del sector y mejorar el bienestar de las y los trabajadores del mar.

La Sepasy informó que, mediante esta estrategia, se otorgará un apoyo económico para la adquisición de motores fuera de borda de hasta 60 HP por embarcación, con el objetivo de impulsar la productividad, modernizar las herramientas de trabajo y promover una pesca más segura y eficiente.

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El esquema contempla que el Gobierno del Estado cubrirá el 50% del costo total del motor, con un tope máximo de 100 mil pesos, mientras que el beneficiario aportará el monto restante para concretar la adquisición del equipo.

Recepción de documentos

La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán dio a conocer la lista de documentos se deberán de entregar del 11 al 16 de mayo:

Para personas físicas

Formato de solicitud

Identificación oficial

Documento de la legal propiedad de la embarcación

Permiso de pesca/comprobvante de haber iniciado el trámite

Certificado de matrícula

Cotización del moto de hasta 60 HP

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Para personas morales

Formato de solicitud

Acta constitutiva

Identificación oficial del representante legal

Poder del representante legal

Documento de la legal propiedad de la embarcación

Permiso de pesca/comprobante de haber iniciado el trámite

Certificado de matrícula

Cotización del motor de hasta 60 HP

Para la entrega será del 11 al 13 de mayo en la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán en la calle 20 por 31a y 31c en la colonia Nueva Alemán.

También del 14 al 16 de mayo se podrá entregar en el Centro Intregral de Mejoramiento Genético (CMG) en la carretera Tizimín-Río Lagartos.