Polémica tradición de Ticul genera indignación: rompen cantaritos como piñatas con iguanas vivas dentro

Una polémica tradición ha causado gran indigación en redes sociales, pues en la comisaría de Pustunich en el municipio de Ticul se tiene la práctica de romper cantaritos de barro, los cuales, a manera de piñata, se golpean con palos de madera; sin embargo, estos en su interior tienen iguanas vivas.

A través de Facebook, usuarios han expresado su rechazo por la tradición de los Cantaritos de Pustinich, luego de que el pasado domingo 3 de mayo se celebraran las actividades por motivo del Día la Santa Cruz.

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En esta actividad, la población se reúne para romper los cantaritos de barro, los cuales se golpean con palos de madera simulando que se trata de una piñata.

La indignación surge debido a que estos cantaritos tienen en su interior iguanas o "toloks" como son nombrados en Yucatán, los cuales se encuentran vivos al momento de ser golpeados hasta caer al suelo, donde son agredidos y pateados por las personas.

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Usuarios han exigido que estas actividades no se lleven a cabo, pues se trata de un grave caso de maltrato animal a estos reptiles que forman parte del ecosistema yucateco.

Anteriormente, una tradición también polémica que involucraba animales fue cancelada en el municipio de Citilcum en Yucatán, donde usaban patos para ser degollados y también golpeados.

Esta actividad llamada Kots Kaal Pato (“Arrancarle el cuello al pato) fue suspendida entre los eventos en honor a San Bartolo en Citilcum.