Pronóstico del clima en Yucatán 6 de mayo: La temperatura alcanzará los 41 grados este miércoles

La escasa probabilidad de lluvias en Yucatán provocará que este miércoles 6 de mayo predomine el clima extremadamente caluroso, lo cual se prevé que se mantenga durante el resto de la semana.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, el dominio de un amplio sistema anticiclónico en niveles medios y altos de la tropósfera, ocasionará tiempo estable, con escasa probabilidad de lluvias en la región.

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El ambiente será caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 20 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste en la costa de Yucatán.

Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 41 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 24 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 24 y 36 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 24 y 37 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 36 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 23 y máximas de hasta 36 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

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¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

¡Tómalo en cuenta!

La #OlaDeCalor ☀️continuará en #México.



Toma nota de los detalles de este fenómeno en el siguiente video y no dejes de mantenerte bien hidratado. pic.twitter.com/NEPGqqRoiH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 5, 2026

Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: