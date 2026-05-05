Sarampión se expande en Yucatán: suman 37 contagios en cinco municipios

En Yucatán, el brote de sarampión mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en abril y el arranque de mayo, con al menos 37 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 15, en un contexto nacional donde la enfermedad ya supera los 15 mil contagios acumulados y suma 36 muertes en el país.

Aunque autoridades estatales aseguran que la situación está bajo control, los datos muestran una aceleración reciente: en apenas una semana de abril, los casos pasaron de 30 a 38, lo que confirma una fase activa de transmisión en la entidad.

Al respecto, el secretario de Salud estatal, Alberto Alcocer Gamboa, señaló que los contagios se concentran principalmente en población adulta —hasta los 49 años—, un patrón que coincide con la brecha de vacunación detectada a nivel nacional en jóvenes y adultos que no completaron esquemas.

Noticia Destacada Alerta por sarampión en México: suben a 37 las muertes y hay más de 16 mil casos sospechosos

Sin embargo, el comportamiento local no está aislado. México enfrenta uno de los brotes más amplios de los últimos años: más de 15 mil casos activos reportados hasta inicios de abril y una expansión que ha alcanzado prácticamente todo el país.

A esto se suman más de 15 mil 151 contagios acumulados entre el 2025 y el 2026, con presencia en múltiples estados y presión creciente sobre los sistemas de salud.

En Yucatán, la transmisión se ha focalizado en cinco municipios: Mérida, Kanasín, Valladolid, Umán e Izamal, zonas con alta movilidad y densidad poblacional donde los cercos epidemiológicos —en viviendas y centros de trabajo— buscan cortar cadenas de contagio.

La evolución del brote ha sido rápida: de apenas unos cuantos casos a inicios de año, la cifra se multiplicó en cuestión de semanas, siguiendo la tendencia nacional de repunte tras rezagos en vacunación acumulados desde la pandemia.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena supervisa arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Yucatán

A pesar de ello, la entidad se mantiene sin defunciones confirmadas, a diferencia del escenario nacional donde los fallecimientos —concentrados principalmente en menores— mantienen activa la alerta sanitaria.

Las autoridades estatales atribuyen la contención parcial a la infraestructura de vacunación, particularmente a la red fría que permite conservar biológicos en todo el territorio. No obstante, el avance reciente del virus evidencia que la cobertura, aunque amplia, no ha sido suficiente para frenar completamente la transmisión.

En este contexto, el llamado oficial se centra en reforzar la vacunación en todos los grupos de edad. Especialistas advierten que, aunque hoy los contagios predominan en adultos, el mayor riesgo epidemiológico sigue concentrado en niñas y niños, donde el sarampión presenta mayores tasas de complicación.