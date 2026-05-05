Termina el megapuente en Yucatán y este será el siguiente día sin clases en mayo 2026

Luego de cinco días sin clases por el megapuente del 1 al 5 de mayo, este mismo mes se tendrá otro día sin actividades escolares en Yucatán, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y es que de acuerdo al calendario oficial, el próximo día sin clases en Yucatán será el viernes 15 de mayo debido al Día del Maestro.

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La SEP declara este día como día sin clases, pues aunque no es considerado Día Inhábil en la Ley Federal del Trabajo, para los docentes si lo es.

Posteriormente, el siguiente día sin clases será el viernes 29 de mayo debido al Consejo Técnico Escolar que se realiza cada fin de mes.

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Con ello se terminan los periodos sin clases, pues al iniciar el mes de junio, se tienen actividades finales del ciclo escolar, por lo que no habrá puentes ni suspensión de actividades, excepto por el Consejo Técnico.

Será el miércoles 15 de julio cuando oficialmente concluya el ciclo escolar 2025-2026, dando inicio con las vacaciones de Verano.