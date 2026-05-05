Todo sobre la veda de tiburones en Yucatán: fechas, duración y especies

La Comisión Nacional de Acuacualtura y Pesca (Conapesca), anunció las fechas en que dará inicio la veda de tiburones 2026, en el Golfo de México y el Mar Caribe. La medida, que tiene por objetivo proteger las etapas reproductivas y de nacimiento de estos escualos, evitar la captura de crías y permitir la recuperación de sus poblaciones, incluye las aguas yucatecas.

La veda de tiburón forma parte de un esquema de manejo pesquero, que se ha aplicado en México desde hace varias décadas. Las fechas y extensión de esta restricción, se actualizan cada año, ya que dependen de las recomendaciones del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca). La autoridad pesquera ajusta periódicamente los calenderios de veda, incluyendo los de tiburón.

Durante este periodo, queda prohibida la captura comercial y el desembarque y comercialización de tiburón. En caso de incurrir en la captura de ejemplares durante la veda, se contemplan multas de miles hasta más de un millón de pesos (dependiendo del volumen capturado), además de la retención de artes de pesca, embarcaciones y motores.

Cabe destacar que si las actividades se realizaron en zonas protegidas o con métodos prohibidos, el caso puede escalar a delito ambiental con multas adicionales o incluso penas de prisión bajo el Código Penal Federal. Además, la autoridad puede suspender o retirar concesiones o permisos de pesca al infractor.

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¿Cuándo inicia y cuándo finaliza la veda de tiburón en Yucatán?

Como se mencionó anteriormente, la veda comprende el Golfo de México y el Mar Caribe. En los estados de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, la restricción dará inicio a las 00:00 horas del 1 de mayo y culminará a las 24:00 horas del 30 de junio. Por otro lado, en Tabasco, Campeche y Yucatán, la medida comenzará a las 00:00 horas del 15 de mayo y hasta las 24:00 horas del 15 de junio.

¿Qué especies contempla la veda?

La veda incluye todas las especies de tiburones del Golfo de México y el Mar Caribe. Destacan especies comerciales comunes en la región como el cazón (tiburones pequeños), el tiburón martillo y tiburones costeros.