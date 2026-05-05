Yucateco vuelve a casa tras fallecer en el extranjero: así fue su repatriación desde República Dominicana

El Gobierno del Estado informó que, a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), se concretó la repatriación del ciudadano yucateco Luis Antonio Pool Mutul, originario de la comisaría de Yaxcopoil, municipio de Umán, quien falleció en la República Dominicana.

De acuerdo con la información oficial, el proceso se realizó luego de 15 días de coordinación interinstitucional en la que participaron autoridades estatales, la Embajada de México en la República Dominicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Ayuntamiento de Umán, cada una en el ámbito de sus competencias.

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El cuerpo arribó al Aeropuerto Internacional de Cancún a las 11:30 horas del lunes 4 de mayo. Posteriormente, conforme a los protocolos establecidos, fue trasladado por vía terrestre hacia la comisaría de Yaxcopoil con apoyo logístico del Ayuntamiento de Umán.

Desde el inicio del caso, el Gobierno del Estado brindó acompañamiento institucional a la familia, así como asesoría y gestiones ante las autoridades correspondientes. También mantuvo comunicación constante con los familiares, bajo criterios de legalidad, respeto a los derechos humanos y trato digno.

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Las autoridades estatales expresaron sus condolencias a los familiares del ciudadano fallecido, en especial a su esposa, Shirley Azenet Poot Chuc, a quien reiteraron su solidaridad.

En ese contexto, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso de brindar atención integral a las y los yucatecos en el extranjero, mediante mecanismos de coordinación que permitan atender de manera oportuna situaciones que requieran intervención institucional, en apego al marco normativo vigente.