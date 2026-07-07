Apagones en Yucatán hoy martes 7 de julio generan protestas y molestias a cientos de habitantes

Tras las fuertes lluvias registradas el pasado lunes en Yucatán, diversos municipios, incluyendo la ciudad de Mérida, enfrentan apagones, causando que los vecinos inicien protestas y bloqueos en diversas zonas.

Vecinos de la colonia Morelos Oriente y Vergel 65 iniciaron bloqueos en avenidas como Quetzalcóatl y Circuito Colonias como medida de presión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reanudar el servicio.

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Entre los habitantes de la colonia Morelos Oriente señalaron que los apagones han sido constantes, asegurando que al menos al día han tenido solamente ocho horas del servicio eléctrico.

Por su parte, vecinos de Vergel 65 indicaron que han pasado hasta 24 horas sin electricidad, sin que la paraestatal responda sobre sus quejas.

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Además de Mérida, la población de Chumayel también ha registrado afectaciones junto a Kanasín, Acanceh, Umán, y otros municipios de la entidad.

Hasta el momento la CFE no ha dado respuesta ante las quejas por los apagones constantes que se registran en la entidad, principalmente durante las lluvias.