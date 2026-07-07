Clima en Yucatán 8 de julio: Onda Tropical 16 dejará lluvias fuertes este miércoles

Durante este miércoles 8 de julio continuará la probabilidad de lluvias en Yucatán a causa de la Onda Tropical número 16, mientras las temperaturas se mantienen calurosas.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” detalló que este día debido a la humedad asociada a la Onda Tropical 16 sobre el golfo de Tehuantepec, en interacción con una circulación ciclónica en el nivel medio de la tropósfera, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Además, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste y este-noreste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, tornándose del noreste durante la tarde en el litoral yucateco.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 36° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 23° al amanecer.

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Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 34° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 33° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 34° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 22 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.