¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 7 de julio? Procivy prevé tormentas en Mérida, Tizimín y la costa

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este martes 7 de julio se esperan lluvias en diferentes regiones del estado debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y al establecimiento de una vaguada. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y un ambiente caluroso durante gran parte del día.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las primeras lluvias se presentarán durante la mañana en el oriente del estado, mientras que por la tarde las condiciones favorecerán tormentas de mayor intensidad en municipios del centro, norte y la zona costera.

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¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 7 de julio?

Procivy indicó que durante la mañana se prevén lluvias ligeras y moderadas en Chankom, Chichimilá y localidades cercanas.

Después del mediodía, las precipitaciones se intensificarán y serán de moderadas a fuertes en Tizimín, Izamal, Motul, Mérida y la zona costera, por lo que se recomienda tomar precauciones si se realizarán actividades al aire libre o traslados por carretera.

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Las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora en las zonas donde se desarrollen tormentas.

¿Qué temperaturas se esperan?

El ambiente será cálido al amanecer, con temperaturas mínimas de entre 22 y 26 grados Celsius.

Por la tarde continuará el calor, con máximas de 34 a 36 grados en municipios del noreste y noroeste del estado. En contraste, el sur de Yucatán y la franja costera registrarán temperaturas ligeramente menores, de 30 a 32 grados.

Ante este panorama, Procivy exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar permanecer bajo árboles durante tormentas eléctricas, conducir con precaución en caso de lluvia y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes rachas de viento. Asimismo, pidió a quienes realizan actividades en el litoral atender las recomendaciones de las autoridades debido al incremento del oleaje.