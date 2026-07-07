El municipio más seguro de Yucatán para rentar o comprar una casa en 2026

Antes de decidir dónde vivir en Yucatán, uno de los aspectos que más analizan las familias es la seguridad. En ese sentido, Mérida se mantiene como el municipio con mayor percepción de tranquilidad en el estado y uno de los más seguros del país, una característica que ha impulsado la llegada de nuevos residentes y el crecimiento constante del mercado inmobiliario.

La capital yucateca ha destacado durante los últimos años por sus bajos índices delictivos en comparación con otras ciudades de México, además de contar con una amplia cobertura de servicios, infraestructura, hospitales, escuelas y centros comerciales.

Estos factores han convertido a Mérida en uno de los destinos más buscados para quienes desean comprar una vivienda o rentar una casa.

Noticia Destacada Precios de casas en Mérida 2026: cuánto cuesta comprar o rentar en los barrios más tradicionales

Sin embargo, vivir en el municipio más seguro de Yucatán también implica considerar el presupuesto destinado a la vivienda. Los costos varían dependiendo de la zona, el tamaño del inmueble y las amenidades que ofrece el fraccionamiento o privada.

Costo de renta y venta de casas en Mérida

Actualmente, rentar una casa en Mérida puede costar entre 7 mil y 12 mil pesos mensuales en colonias del sur y poniente de la ciudad, donde aún es posible encontrar opciones más accesibles. En áreas cercanas al Centro Histórico o en colonias con buena conectividad, los precios suelen oscilar entre 10 mil y 18 mil pesos al mes.

En contraste, las zonas del norte de Mérida, consideradas las de mayor plusvalía, registran las rentas más elevadas. Colonias y desarrollos como Altabrisa, Temozón Norte, Santa Gertrudis Copó, Montebello o Cholul ofrecen viviendas desde 15 mil pesos mensuales, aunque las residencias con mayores dimensiones y amenidades pueden superar los 35 mil pesos.

Para quienes buscan adquirir una propiedad, el panorama también depende del tipo de vivienda. Las casas de interés medio o económico suelen encontrarse desde 1.2 hasta 1.8 millones de pesos, mientras que los desarrollos residenciales de nivel medio parten de 2 millones y pueden alcanzar los 4 millones de pesos.

Noticia Destacada En Mérida, el precio de la renta de casas “se come” al salario mínimo completo: estos son los costos

En las zonas de mayor crecimiento inmobiliario del norte de la ciudad, las viviendas generalmente superan los 4 millones de pesos, y en privadas de lujo es común encontrar propiedades con valores superiores a los 10 millones de pesos, impulsadas por la alta demanda y la constante plusvalía.

Características de vivir en Mérida

Además de la seguridad, Mérida ofrece ventajas como una amplia oferta educativa, servicios de salud, conectividad carretera, cercanía con las playas y una economía estable, factores que han favorecido el incremento en el valor de las propiedades durante los últimos años.

Aunque Mérida encabeza la lista de municipios con mayor percepción de seguridad, otras localidades como Valladolid y Progreso también destacan por ofrecer un entorno tranquilo y una creciente oferta inmobiliaria, en algunos casos con precios más accesibles que los de la capital.

Si el objetivo es encontrar un lugar que combine seguridad, calidad de vida y oportunidades de inversión, Mérida continúa siendo la principal referencia en Yucatán, aunque el presupuesto disponible será determinante para elegir la zona que mejor se adapte a las necesidades de cada familia.