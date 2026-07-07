Protestan sindicatos del Ayuntamiento de Progreso; exigen aumento salarial y mejoras laborales

Integrantes de los cuatro sindicatos del Ayuntamiento de Progreso, que en conjunto representan a cerca de 600 trabajadores, realizaron ayer una protesta frente al Palacio Municipal para exigir la atención de diversas demandas laborales que, aseguraron, permanecen sin respuesta por parte de la administración local.

La movilización comenzó alrededor de las 7:00 horas, cuando decenas de empleados se concentraron en la sede del gobierno local y colocaron una manta con sus principales exigencias. Entre ellas se encuentran la revisión del contrato colectivo de trabajo, un incremento porcentual al salario, la actualización del apoyo para despensas, la nivelación de quinquenios y el reconocimiento sindical para colaboradores transitorios.

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Los manifestantes permanecieron por varias horas en espera de ser recibidos por alguna autoridad municipal; sin embargo, al no obtener una respuesta favorable, cerca de las 10:30 horas decidieron intensificar sus acciones para presionar a la administración y hacer visibles sus inconformidades.

Como parte de la protesta bloquearon la carretera Mérida-Progreso, principal acceso al puerto, lo que ocasionó un importante congestionamiento vehicular. La circulación se vio afectada para automovilistas particulares, unidades de transporte de carga, autobuses de pasajeros y visitantes que pretendían ingresar o salir del municipio.

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Minutos después, el grupo amplió las medidas de presión al cerrar también la vía alterna de acceso por el puente de Yucalpetén, a la altura de la Glorieta de los Cangrejos. Con ambos puntos cerrados, el tránsito por carretera quedó prácticamente paralizado durante varias horas, obligando a numerosos conductores a buscar rutas alternas o permanecer detenidos mientras continuaba la movilización de los manifestantes.

Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Progreso no había emitido un posicionamiento oficial sobre las demandas de los sindicatos ni informado sobre la instalación de una mesa de diálogo con sus representantes, por lo que la protesta y los bloqueos continuaban.