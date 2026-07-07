San Felipe cumple 91 años como Municipio Libre y fortalece su oferta turística

Con una historia profundamente ligada al mar y a la pesca, San Felipe conmemorará el próximo 12 de julio el 91 aniversario de su creación como Municipio Libre, una fecha que también refleja el crecimiento de esta comunidad, que hoy impulsa el turismo sustentable como una de sus principales alternativas de desarrollo económico.

Además de consolidarse como uno de los principales puertos pesqueros de Yucatán, la comunidad ha fortalecido su infraestructura turística con hoteles, restaurantes, cabañas y casas de renta, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de sus playas de aguas turquesa, su reconocida gastronomía y atractivos naturales e históricos, entre ellos Isla Cerritos, así como los paisajes que rodean las reservas de la biosfera de Ría Lagartos y Dzilam.

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Autoridades locales recordaron que fue el 12 de julio de 1935 cuando se promulgó el decreto que otorgó a San Felipe la categoría de Municipio Libre, convirtiéndose en uno de los 106 municipios que conforman el estado de Yucatán.

Como parte de los festejos, el ayuntamiento realizará una ceremonia conmemorativa el 12 de julio a las 19:00 horas, en la explanada del Palacio Municipal. Durante el acto también se llevará a cabo la clausura de los talleres de la Casa de la Cultura Edilberto Mena y la presentación de Dianela Acevedo Marrufo, como la reina de las festividades del mes de agosto.

La historia de San Felipe se remonta a la antigua playa de Aktáam Chuleb. De acuerdo con la tradición oral, un grupo de pescadores encontró ese lugar al escuchar el canto del ave conocida como chuleb. Al seguir su sonido descubrieron un manantial de agua dulce frente al mar, el cual aún existe como un pozo ubicado en el parque principal del municipio.

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La existencia del manantial permitió el establecimiento de un campamento pesquero que, con el paso de los años, se transformó en un asentamiento permanente habitado por familias procedentes de Dzidzantún, Río Lagartos, Dzilam y Telchac.

Otra de las leyendas sobre el origen de la población señala que su nombre proviene del aventurero español Felipe, quien, tras escapar de una disputa por un supuesto tesoro maya, llegó a la costa de Aktáam Chuleb, donde habría enterrado sus riquezas antes de morir.

Con el tiempo, el lugar adoptó su nombre actual, en honor a San Felipe de Jesús.

Históricamente, el 5 de febrero de 1853 la comunidad se separó de Panabá para integrarse al Partido de Tizimín y, finalmente, el 12 de julio de 1935 obtuvo oficialmente la categoría de Municipio Libre, consolidando su identidad y autonomía administrativa.

Hoy, a casi 91 años de aquel acontecimiento, el municipio mantiene vivas sus raíces pesqueras mientras proyecta su futuro como un destino turístico comprometido con la conservación de su riqueza natural y cultural.