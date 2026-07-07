Yucatán suma un caso más por golpe de calor; la Península registra siete pacientes y una muerte en una semana

Un caso de afectación por calor cada dos horas: ese es el ritmo al que México sumó enfermos durante la semana epidemiológica 25 (S25, del 24 de junio al 1 de julio), de acuerdo con el más reciente Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud (SSA) federal, difundido este viernes 3 de julio. En ese lapso, 82 personas enfermaron en 18 entidades y una más murió por golpe de calor, en Quintana Roo.

El corte coincide con el arranque de las vacaciones de verano en Yucatán, donde las clases terminaron oficialmente el pasado viernes 29 de junio, justo al inicio de la semana que ahora reporta la dependencia federal. En la Península de Yucatán, la S25 dejó un saldo de siete enfermos y una muerte. Yucatán aportó un caso nuevo de golpe de calor, mientras que Quintana Roo registró seis afectaciones —cuatro golpes de calor, una deshidratación y una quemadura solar— y el deceso que se sumó a la cuenta nacional. Con ello, Quintana Roo se colocó como el cuarto estado del país, y el primero de la Península, con más casos nuevos en la semana, empatado en esa posición con Sonora, que reportó cinco deshidratados y un golpe de calor.

A nivel nacional, Tamaulipas encabezó los nuevos enfermos con 21 casos (12 por deshidratación y nueve por golpe de calor). Le siguieron Baja California, con nueve, y Baja California Sur, con siete. Sinaloa fue el quinto estado más afectado, con cinco deshidratados. En el sexto lugar, con cuatro casos cada uno, se ubicaron Chihuahua, Nuevo León y Nayarit. Chiapas y Jalisco compartieron el séptimo sitio con tres casos, y Tabasco, Guerrero y Morelos quedaron en el octavo con dos. Yucatán compartió el noveno y último lugar de la semana —con un solo caso de golpe de calor— junto con Oaxaca, Michoacán y el Estado de México, para el cual se trató de su primer enfermo por calor extremo en todo 2026.

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Yucatán baja al sexto lugar nacional en el acumulado

Pese al descenso en el número de casos nuevos durante la S25, Yucatán se mantiene entre los estados con mayor incidencia acumulada de daños por calor en el país. Al 1 de julio, la entidad suma 60 enfermos en lo que va de la temporada: 44 por golpe de calor, 11 por deshidratación y cinco por quemadura solar. Esa cifra representó un descenso de la quinta a la sexta posición nacional, superada ahora por Tabasco, que lidera el país con 140 casos acumulados (110 golpes de calor, 24 deshidratados y seis quemados).

Quintana Roo, por su parte, acumula 30 casos —seis golpes de calor, 17 deshidrataciones y siete quemaduras— y subió un escalón hasta el puesto 13 nacional. Campeche no reportó enfermos nuevos en la S25 y se mantiene en el lugar 17, con 16 casos acumulados desde el inicio de la temporada: ocho por deshidratación, seis por golpe de calor y dos por quemadura solar.

Un país que ya suma 31 muertes por el calor

El reporte federal confirma que, al 1 de julio, México acumula 31 muertes por temperaturas extremas en 15 entidades y 1,002 casos totales —331 golpes de calor, 619 deshidrataciones y 52 quemaduras solares— distribuidos en 29 estados. Solo Ciudad de México y Durango permanecen sin un solo caso registrado en lo que va de 2026. Respecto a la semana anterior (S24), cuando el país sumaba 30 fallecidos y 920 enfermos, los casos crecieron 8.9% en apenas siete días.

En la lista de entidades con más muertes acumuladas, Baja California encabeza con cinco decesos (cuatro por golpe de calor y uno por deshidratación), seguida de Tabasco, con cuatro (tres y uno, respectivamente). Las 22 muertes restantes corresponden todas a golpe de calor: Chiapas, Veracruz y Nayarit reportan tres cada uno; Oaxaca, Quintana Roo y Guerrero, dos cada uno, y Campeche, Yucatán, Sonora, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur y Tamaulipas suman una defunción cada uno.

La muerte registrada en Yucatán —confirmada la semana pasada, en la S24— fue la primera de la entidad en la temporada 2026 y consolidó a este año como el cuarto más letal por calor extremo en la historia reciente del estado, únicamente por debajo de 2024 (18 decesos), 2023 (seis) y 2021 (dos), y empatado con 2019 y 2020, que cerraron con una muerte cada uno.

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Recomendaciones vigentes

En su informe semanal, la SSA reiteró su llamado a evitar la exposición directa al sol, particularmente entre las 11:00 y las 15:00 horas, franja de mayor radiación solar. La dependencia clasifica el golpe de calor como una urgencia médica que requiere atención inmediata, al tratarse de un aumento brusco de la temperatura corporal por encima de los 40 grados sin que medie una infección o enfermedad previa.

Las autoridades sanitarias también advierten que el riesgo no se limita a quienes están directamente expuestos al sol: el calor ambiental por sí solo puede provocar daños graves, especialmente en adultos mayores, menores de edad, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

Una temporada que ya superó a la anterior

El comportamiento de la temporada 2026 contrasta con el de años previos. A mediados de mayo, cuando Yucatán acumulaba apenas 29 casos confirmados de golpe de calor, la entidad ya reportaba un incremento de más de 80% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con informes semanales previos de la SSA federal. Ese ritmo de crecimiento se sostuvo durante junio, mes en el que Yucatán llegó a ubicarse entre el quinto y sexto lugar nacional en casos acumulados, y en el que se registró, en la S24, la primera muerte estatal de la temporada.

Con el verano recién iniciado —las clases concluyeron el 29 de junio— y las temperaturas en la Península todavía en ascenso, el comportamiento de las próximas semanas epidemiológicas será clave para determinar si Yucatán revierte la tendencia a la baja que mostró en la S25 o si, como ha ocurrido en años anteriores, el pico de casos llega en julio y agosto, meses en los que las actividades recreativas al aire libre suelen incrementarse junto con las temperaturas.