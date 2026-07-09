Alertan en Progreso por el uso incorrecto del casco de motociclistas; advierten multas

La Policía Municipal de Progreso dio a conocer a los conductores de motocicletas que portar el casco de forma inadecuada, o no usarlo, puede acarrear duras sanciones. El objetivo no es castigar, sino que tomen conciencia de que la obligación de tenerlo puede salvar vidas.

Las autoridades recordaron que, en los últimos meses, en el puerto se ha registrado un considerable número de accidentes de tránsito protagonizados por estos vehículos ligeros, lo que ha encendido las alarmas.

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Las autoridades enfatizaron que estas infracciones no deberían ocurrir, ya que el uso incorrecto del casco pone en riesgo la vida de los motociclistas. “Lo que debería preocupar es el peligro al que se exponen”, indicaron.

También mencionaron que es una realidad que, en la mayoría de los siniestros viales, los motociclistas no portan correctamente el casco lo que aumenta el riesgo de fatalidades. Mencionaron que en muchos casos de accidentes trágicos, la protección de la cabeza sale volando antes que el conductor llegue al piso.

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Freddy Cetina Amaya, líder del grupo de motociclistas Tribu Sin Ley, señaló que el objetivo de su organización es promover el uso del casco. Incluso, en recientes fechas, han impulsado los aditamentos certificados; es decir, que cumplan con los requerimientos de seguridad adecuados para proteger de mejor forma.

“La idea de promover este tipo de cascos, que son un poco más caros, es dar oportunidades reales de sobrevivir ante accidentes graves”, explicó.

“Sabemos que una buena parte de las muertes de motociclistas se debe a la falta de cascos adecuados”, reconoció.