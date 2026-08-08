Izamal se prepara para celebrar a Nuestra Señora de Izamal durante agosto

El Santuario Mariano Arquidiocesano de la Inmaculada Concepción se declaró listo para las celebraciones de agosto en honor a Nuestra Señora de Izamal, Reina y Patrona de Yucatán, cuyo programa contempla la bajada de la venerada imagen, la conmemoración del voto realizado en 1648 y el 77 aniversario de su coronación pontificia.

Las actividades religiosas reunirán a fieles de distintas comunidades en torno a una de las devociones marianas con mayor arraigo en la entidad.

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Hoy a las 11:00 horas se realizará la bajada de la imagen desde su camarín. Posteriormente, será trasladada en una breve procesión hasta el interior del templo y colocada en un altar al pie del presbiterio, donde permanecerá expuesta a la veneración pública durante las festividades. Al mediodía se celebrará la misa dominical mayor.

Fray Bernardo Molina, integrante del santuario, señaló: “Hoy bajaremos la sagrada imagen monumental de Nuestra Señora de Izamal, Reina y Patrona de Yucatán, desde su camarín para ser expuesta en pública veneración en un altar al pie del presbiterio, en donde podemos todos acercarnos a ella para hacer nuestra oración, pedir y agradecer y experimentar siempre la devoción y protección materna que la Virgen Santísima dispensa sobre todos los que acuden a ella”.

Durante el mes se espera la llegada de numerosos peregrinos. / José Borges Castillo

El programa religioso se extenderá hasta el 22 de agosto, con rosarios, misas solemnes y ofrendas florales organizadas por los grupos marianos para conmemorar a la santa patrona.

El 15 de agosto se espera la presencia de los canónigos del venerable Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de San Ildefonso de Mérida, quienes acudirán para celebrar la misa a los pies de Nuestra Señora.

Esta visita forma parte del voto realizado en 1648, cuando, de acuerdo con la tradición histórica del santuario, los integrantes del cabildo recurrieron a la intercesión de la Virgen de Izamal ante la epidemia de fiebre amarilla que afectaba a la antigua provincia de Yucatán. Desde entonces, el compromiso religioso se ha mantenido como parte de las celebraciones anuales.

La efigie será trasladada en una breve procesión hasta el interior del templo / José Borges Castillo

Otro de los acontecimientos centrales será el aniversario de la coronación pontificia de la imagen como Reina de Yucatán.

La serenata se efectuará la noche del 21 de agosto, mientras que el día 22 tendrá lugar la misa de acción de gracias y, posteriormente, la imagen regresará a su camerín.

En vísperas de la bajada, las camareras oficiales realizaron el cambio de vestimenta de la Santísima Virgen, quien lucirá un nuevo ajuar donado por la familia Rodríguez Sosa.

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La ofrenda fue entregada durante la misa principal y recibida por el fraile encargado del santuario y custodio de la venerada imagen.

Con estas actividades, el Santuario de Izamal renueva una tradición que combina fe, historia y participación comunitaria.

Durante agosto se espera la llegada de numerosos peregrinos y familias que acudirán para agradecer favores, cumplir promesas y participar en las celebraciones dedicadas a la Reina y Patrona de Yucatán, demostrandole así la devoción mariana de sus fieles.