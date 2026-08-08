Temporada de pulpo arranca en Yucatán con bajo rendimiento

La temporada de pulpo arrancó con el pie izquierdo en Yucatán: las lanchas apenas están logrando entre 20 y 30 kilos por jornada, por debajo de los 30 a 50 kilos que algunas embarcaciones obtenían durante los primeros días de la pesquería en el 2025.

El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Enrique Sánchez Sánchez, atribuyó el menor rendimiento a la dispersión de los bancos del molusco. Explicó que el año pasado la presencia de marea roja concentró al pulpo en determinadas zonas, lo que permitió a los pescadores localizarlo con mayor facilidad.

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Ahora, ante la ausencia de ese fenómeno, los bancos se encuentran más dispersos y la flota debe desplazarse entre distintas áreas del litoral para encontrar sitios con mejores condiciones, lo que representa mayor esfuerzo y gasto para los hombres de mar.

El comportamiento de los primeros días todavía no permite anticipar el resultado de la pesquería, debido a que buena parte de la flota apenas comienza a incorporarse. Será con el regreso de las primeras embarcaciones de mediana altura cuando se tenga un panorama más preciso sobre el rendimiento.

Hasta ahora operan alrededor de 250 barcos de mediana altura, aunque se espera la participación de unos 500 durante la temporada, además de aproximadamente mil 500 lanchas ribereñas.

Para el sector, el volumen que se logre obtener será determinante no sólo para los ingresos de los pescadores, sino también para la actividad de los centros de recepción, plantas procesadoras, comercializadoras y demás negocios vinculados con esta pesquería.

Cotizacipon se mantiene

Pese al arranque complicado, el precio se mantiene alrededor de los 100 pesos por kilogramo, lo que representa un punto de estabilidad para los pescadores mientras aumenta la participación de la flota.

Sánchez Sánchez señaló que los primeros reportes de los barcos de mediana altura podrían conocerse la próxima semana, cuando regresen las embarcaciones que zarparon al inicio de la temporada.

A pesar del bajo rendimiento inicial, el sector mantiene como objetivo alcanzar nuevamente las 27 mil 300 toneladasobtenidas el año pasado.

La meta estará sujeta a la cuota legal que determine la autoridad federal, cuyo volumen, estimó el dirigente de Canainpesca, podría darse a conocer durante los próximos 15 días.

El comportamiento de las siguientes semanas será clave para determinar si el menor rendimiento corresponde únicamente al arranque o si la dispersión de los bancos se mantiene y termina afectando el resultado anual.

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Langosta, también irregular

En cuanto a la temporada de langosta, que comenzó hace poco más de un mes, Sánchez Sánchez informó que el comportamiento también ha sido irregular.

La pesquería inició con buenos resultados, pero posteriormente el volumen disminuyó, por lo que los productores solicitarán a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) las cifras oficiales correspondientes al primer mes para conocer con precisión el comportamiento de la actividad.

Paralelamente, continúan los operativos contra el furtivismo, tanto en el mar como en tierra. Las autoridades realizan inspecciones para verificar la procedencia de productos como pulpo, langosta, cazón y tiburón, además de revisar que las embarcaciones cuenten con los permisos correspondientes.

El sector pesquero espera que, conforme avance la temporada y se incorpore la totalidad de la flota, mejore la localización de los bancos y el rendimiento permita acercarse a la producción alcanzada en el 2025.