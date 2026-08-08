UADY prevé iniciar el ciclo escolar con hasta 34 mil 500 estudiantes

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) prevé iniciar el ciclo escolar 2026-2027 con una matrícula de entre 34 mil y 34 mil 500 estudiantes, un crecimiento respecto de los alrededor de 32 mil alumnos con los que cerró el periodo anterior.

El rector Carlos Estrada Pinto informó que la cifra definitiva se conocerá a mediados de septiembre, una vez concluya el proceso de inscripción y la reasignación de espacios disponibles. La Universidad recibirá aproximadamente a 3 mil 500 estudiantes de bachillerato y más de 5 mil jóvenes de nuevo ingreso a licenciatura.

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En este contexto, más de 400 alumnos comenzaron ayer sus estudios en la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria (Uabic), donde además de la formación académica participan en la identificación de problemas que afectan a sus comunidades y en la elaboración de propuestas para atenderlos.

Durante la bienvenida, Estrada Pinto exhortó a los estudiantes a aprovechar las actividades académicas, deportivas, culturales y comunitarias, y destacó que la preparación recibida durante los tres años de bachillerato deberá servirles como base para continuar sus estudios universitarios.

El rector señaló que la institución trabaja para elevar la proporción de estudiantes que concluyen el bachillerato en la Uabic. El ciclo anterior, siete de cada 10 lograron terminar sus estudios y la expectativa para la nueva generación es alcanzar ocho de cada 10 o más.

Por su parte, el director de la Uabic, Jorge Carlos Guillermo Herrera, destacó el esfuerzo realizado por los jóvenes durante el proceso de selección y subrayó que el modelo de Interacción Comunitaria constituye uno de los principales rasgos de esta unidad académica.

Explicó que los estudiantes conocerán de manera directa las necesidades de sus comunidades y desarrollarán propuestas de intervención, además de participar en actividades de arte, cultura, deporte y formación académica.

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Retorno a las aulas

La institución retomará las actividades académicas el próximo lunes. El personal universitario se reincorporó el 6 de agosto para concluir los procesos de inscripción de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.

Marcela Zamudio Maya, coordinadora general del Sistema de Licenciatura, informó que las preparatorias Uno, Dos y la Uabic realizarán jornadas de bienvenida para orientar a los estudiantes sobre los servicios institucionales, herramientas de apoyo y valores universitarios.

Como parte de estas actividades, el 20 de agosto se realizará la tradicional “Bienvenida Jaguar” en el Polifórum Zamná, con la participación de más de 5 mil alumnos de licenciatura.