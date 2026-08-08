Yucatán registra aumento del 11% en casos de VIH durante 2026

Mientras Yucatán registra un incremento de 11 por ciento en los diagnósticos de VIH, Campeche enfrenta una señal de alerta distinta: aunque acumula muchos menos casos, casi uno de cada cinco pacientes es detectado en el estadio clínico más avanzado.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, con corte a la semana epidemiológica 29 del 2026, Yucatán acumula 353 casos, contra 318 en el mismo periodo de 2025. De ellos, 211 fueron identificados en el estadio clínico 1, 44 en el 2, 80 en el 3 y 18 en el 4.

El dato representa un incremento de 35 diagnósticos respecto al año pasado y coloca a la entidad por encima del comportamiento nacional, donde el acumulado pasó de 9 mil 440 a 9 mil 637 casos, un aumento cercano al 2 por ciento.

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El panorama peninsular, sin embargo, es desigual.

Quintana Roo concentra el mayor número, con 627 diagnósticos en lo que va de 2026, aunque registra una ligera reducción frente a los 652 del mismo periodo del año pasado.

De ese total, 385 corresponden al estadio 1; 82 al 2; 120 al 3 y 40 al 4. Es decir, 61.4 por ciento fueron identificados en la primera etapa clínica.

En Yucatán, la proporción de diagnósticos en estadio 1 es ligeramente menor, pero también representa la mayoría, con 59.8 por ciento.

La situación cambia de manera importante en Campeche. El Estado pasó de 111 casos a 79, una disminución de casi 29 por ciento; sin embargo, 14 pacientes, equivalentes al 17.7 por ciento, fueron detectados en el estadio 4.

Esa proporción supera ampliamente la registrada en Yucatán y Quintana Roo y pone el foco no sólo en cuántos casos se identifican, sino en qué tan tarde llegan las personas a conocer su condición.

La mayoría de los casos de VIH detectados en Yucatán corresponden al estadio clínico 1 / POR ESTO!

La detección oportuna puede ser la diferencia

El estadio clínico en el que se detecta el VIH constituye un indicador relevante para la atención, pues identificar la infección de manera temprana permite iniciar oportunamente el tratamiento antirretroviral y reducir el riesgo de progresión de la enfermedad.

La Secretaría de Salud federal ha insistido en que la detección oportuna permite ofrecer tratamiento y mejorar las condiciones de salud de quienes viven con VIH. Además, el tratamiento adecuado puede reducir a niveles muy bajos el riesgo de transmisión del virus, incluso durante el embarazo.

En junio, el Censida también reforzó la estrategia de prevención combinada, que incluye PrEP y PEP, además del uso de preservativos, consejería y otras medidas de protección. La dependencia señala que la PrEP supera el 95 por ciento de efectividad para prevenir la adquisición del VIH cuando se utiliza correctamente.

En Yucatán, la preocupación por el comportamiento de las infecciones de transmisión sexual ya llevó a reforzar las acciones de detección. En julio comenzó a operar en Mérida un centro gratuito y confidencial que ofrece pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, además de consejería, atención médica, medicamentos, PrEP y PEP.

El dato adquiere mayor relevancia porque el VIH no es la única infección de transmisión sexual que muestra movimientos importantes en la entidad. Hasta la semana 26, Yucatán acumulaba 413 casos de sífilis, un incremento de 168.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, según datos del mismo sistema epidemiológico.

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Realidades distintas

Las cifras muestran que la problemática no puede medirse únicamente por el número total de diagnósticos.

El panorama peninsular se pinta de la siguiente forma: Yucatán: 353 casos; 59.8 por ciento en estadio 1 y 5.1 por ciento en estadio 4. Quintana Roo: 627 casos; 61.4 por ciento en estadio 1 y 6.4 por ciento en estadio 4. Campeche: 79 casos; 17.7 por ciento en estadio 4.

Así, mientras Quintana Roo concentra el mayor volumen y Yucatán registra un crecimiento superior al promedio nacional, Campeche enfrenta el mayor peso relativo de diagnósticos avanzados.

Las cifras por sí solas no permiten determinar que el problema sea una falta de pruebas o una barrera específica de acceso a los servicios médicos. Para establecerlo se requerirían análisis de cobertura, oportunidad diagnóstica, distribución territorial y acceso al tratamiento.

Lo que sí muestran los registros es que la detección temprana sigue siendo uno de los principales frentes de la respuesta al VIH, pues permite iniciar atención antes de que la infección avance y reduce las posibilidades de transmisión no diagnosticada.

A nivel nacional, el Censida mantiene bases de datos actualizadas sobre personas que reciben tratamiento antirretroviral y desarrolla estrategias de prevención y atención integral para fortalecer la respuesta frente al VIH.