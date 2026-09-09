Beca Juventudes Renacimiento en Yucatán: estas son las fechas para registrarse y recibir 3 mil pesos bimestrales

Las y los estudiantes de nuevo ingreso de instituciones públicas de educación superior en Yucatán ya pueden prepararse para solicitar una beca del programa Juventudes Renacimiento 2026, cuyo objetivo es apoyar a jóvenes para que puedan ingresar, permanecer y concluir sus estudios universitarios en tiempo y forma.

De acuerdo con la convocatoria del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar Estatal, el apoyo consiste en 3 mil pesos bimestrales para las personas seleccionadas como beneficiarias.

El programa contempla a estudiantes de instituciones públicas de educación superior de los 106 municipios de Yucatán.

¿Cuándo es el prerregistro de Juventudes Renacimiento 2026?

Para las y los estudiantes de nuevo ingreso, el prerregistro se realizará en línea del 16 al 18 de septiembre de 2026.

La inscripción deberá realizarse mediante el sitio indicado en la convocatoria: becajuventudes.yucatan.gob.mx. Después del prerregistro, las fechas contempladas son:

16 al 18 de septiembre: prerregistro en línea.

prerregistro en línea. 21 y 22 de septiembre: recepción de documentación en mesas de atención instaladas en las instituciones educativas correspondientes.

recepción de documentación en mesas de atención instaladas en las instituciones educativas correspondientes. 28 de septiembre al 1 de octubre: verificación y estudio socioeconómico mediante visitas al domicilio proporcionado por los solicitantes.

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¿Cuánto dinero entrega la beca Juventudes Renacimiento?

El programa contempla un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa.

La convocatoria también establece que, si los recursos disponibles no son suficientes para atender todas las solicitudes, se aplicarán los criterios de selección y se dará prioridad hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestaria.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

Entre los requisitos establecidos para ser beneficiario se encuentran:

Ser estudiante regular en modalidad presencial .

. Estar inscrito en el periodo escolar vigente de una licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario, profesional asociado u otra modalidad equivalente.

Estudiar en alguna de las instituciones públicas de educación superior contempladas por el programa.

Haber nacido en Yucatán .

. En caso de haber nacido en otra entidad, acreditar que se ha estudiado en una institución educativa de Yucatán durante al menos tres años.

Pertenecer a una familia en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica , de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría.

, de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría. Tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 .

. No recibir otra beca o apoyo social destinado al mismo fin por parte del Gobierno estatal o federal.

¿Qué documentos piden para solicitar la beca?

Las personas interesadas deberán entregar la documentación en original y copia. Entre los documentos solicitados están:

Identificación oficial con fotografía y firma. Acta de nacimiento. CURP, cuando la identificación no contenga esta información. Comprobante oficial de domicilio, como recibo de luz o agua, con una antigüedad no mayor a tres meses. Documento que compruebe la situación escolar. Acuse del formato de prerregistro y estudio socioeconómico. Carta compromiso para participar en actividades de transformación comunitaria, formación continua o habilitación tecnológica. Formato bajo protesta de decir verdad sobre la autenticidad de la información y documentación entregada. Certificado de estudios completos de bachillerato, cuando corresponda. Certificado o dictamen de discapacidad permanente, en caso de contar con alguna discapacidad.

Para estudiantes de nuevo ingreso, la convocatoria señala que deberán presentar una constancia de estudios actualizada con fotografía, firmada y sellada por la institución educativa.

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¿En qué universidades aplica Juventudes Renacimiento?

La convocatoria contempla, entre otras, a las siguientes instituciones públicas:

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Instituto Tecnológico de Mérida.

Instituto Tecnológico de Conkal.

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31 A Mérida, Peto y Valladolid.

Universidad Politécnica de Yucatán.

Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida.

Universidad de las Artes de Yucatán.

Universidad Tecnológica Metropolitana.

UADY Unidad Multidisciplinaria Tizimín.

Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán.

¿Dónde hacer el prerregistro?

El prerregistro para estudiantes de nuevo ingreso se realizará en línea del 16 al 18 de septiembre de 2026 en: becajuventudes.yucatan.gob.mx

La calendarización del programa también puede consultarse en la página de la Secretaría de Bienestar de Yucatán.

Para mayores informes, la convocatoria proporciona el teléfono 999 930 3179 y señala como domicilio de atención las oficinas ubicadas en calle 64 número 518 por 65 y 67, Centro de Mérida, con horario de 8:00 a 15:00 horas.