Clima en Yucatán 10 de septiembre: Lluvias seguirán este jueves por una nueva Onda Tropical

Las lluvias seguirán en Yucatán durante este jueves 10 de septiembre, pues una nueva Onda Tropical reforzará las afectaciones en el transcurso del día.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que la humedad asociada a la Onda Tropical núm. 38, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie e inestabilidad en el nivel medio y superior de la tropósfera, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

El ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos predominantes del estesureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del norte-noreste, norte y este-noreste.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte de #México.



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Este jueves en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 22 y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.