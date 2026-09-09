Con documentos de doble nacionalidad, tekaxeños alistan viaje a Estados Unidos para reunirse con sus familiares

Como parte de los servicios que ofrece a la comunidad, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) entregó a personas que tienen familiares en Estados Unidos certificados de doble nacionalidad, pues en breve viajarán al país del Norte para reencontrarse con sus parientes.

Como se sabe, este organismo realiza trámites y entrega actas y documentos que acreditan la doble nacionalidad para migrantes y sus hijos que radican en el extranjero.

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Esta dependencia ha entregado cientos de estos documentos en ciudades como Oregón y Nevada, donde hay presencia de yucatecos.

Esta vez la gestión estuvo a cargo de la representación municipal, en coordinación con la estatal, acercando este importante trámite a las familias de la comunidad, ya que dentro de algunas semanas estos tekaxeños podrán viajar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares que se encuentran en la Unión Americana.

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Asimismo, se informó que se mantienen abiertos nuevos procesos para tramitar este tipo de solicitudes, con un tiempo estimado de respuesta de 45 días.

Los interesados en los trámites y servicios pueden acudir a la oficina del Indemaya, ubicada en la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y los sábados de 8:00 a 12:00.