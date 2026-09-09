Contaminación por plaguicidas en Campeche genera preocupación por el agua de Yucatán

La contaminación por plaguicidas documentada en Hopelchén, Campeche, abrió una alerta para Yucatán: especialistas y comunidades advierten que el acuífero que comparten los tres estados de la Península permite el desplazamiento subterráneo de sustancias químicas y obliga a ampliar la vigilancia más allá de Los Chenes.

La preocupación tomó fuerza después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, el pasado 27 de agosto, un amparo promovido desde 2020 por 17 comunidades mayas y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

El fallo reconoce la presencia de plaguicidas en el agua de Hopelchén y establece que las comunidades no tienen que demostrar por sí mismas el riesgo de exposición a esos contaminantes.

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También ordena crear un sistema de información ambiental, realizar estudios sobre calidad del agua y mantener un monitoreo permanente.

El acuífero conecta a la Península

El punto que vuelve relevante el caso para Yucatán está bajo tierra. La Península está formada por roca caliza y un sistema kárstico que facilita la infiltración del agua desde la superficie hacia el subsuelo.

Oziel Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, advirtió que los productos usados en Campeche no necesariamente permanecen en el lugar donde fueron aplicados y pueden incorporarse al sistema subterráneo compartido con Yucatán y Quintana Roo.

El investigador Jaime Rendón, quien participó en estudios de la zona, coincidió en que el problema debe observarse a escala regional y no sólo en los sitios donde se encontraron los contaminantes.

La sentencia no demuestra que las mismas concentraciones detectadas en Hopelchén estén presentes en Yucatán. pero sí refuerza, la necesidad de saber qué sustancias llegan al acuífero peninsular, dónde aparecen y cómo cambian con el tiempo.

Vigilarán más sustancias

El litigio se originó por la presencia de glifosato, pero durante el proceso las comunidades pidieron ampliar la vigilancia.

De acuerdo con la información presentada en el caso, en Hopelchén también se documentaron otras 54 sustancias consideradas plaguicidas altamente peligrosos.

Por ello, las organizaciones solicitaron que los estudios no se concentren sólo en un compuesto.

La resolución obliga a generar información pública sobre la calidad del agua y las sustancias encontradas, además de realizar evaluaciones periódicas. Rendón señaló que una sola muestra no permite conocer si los niveles de contaminación aumentan, disminuyen o se desplazan.

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El monitoreo continuo permitirá comparar resultados y detectar cambios que hoy no pueden observarse con estudios aislados.

Preocupa la exposición prolongada

Los especialistas también pidieron investigar posibles efectos en la salud de las comunidades expuestas.

La investigadora Leticia Yáñez advirtió que el contacto prolongado con pequeñas concentraciones de determinados plaguicidas debe formar parte de la vigilancia sanitaria.

Planteó además revisar el uso de sustancias clasificadas como altamente peligrosas y generar información que permita relacionar la calidad ambiental con posibles afectaciones a la población.

Hasta ahora, el fallo no establece que exista una enfermedad específica causada por los contaminantes detectados. El siguiente paso será determinar niveles de exposición y riesgos mediante estudios ambientales y sanitarios.

Dependencias deberán coordinarse

La ejecución de la sentencia involucra a varias autoridades. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá coordinar el sistema de información ambiental.

La Comisión Nacional del Agua tendrá que realizar estudios sobre la calidad del recurso, mientras la Cofepris participará en la vigilancia de plaguicidas y posibles riesgos sanitarios.

También deberán intervenir autoridades estatales y municipales de Campeche. Las comunidades pidieron participar en el seguimiento para que los muestreos y decisiones no se diseñen sólo desde oficinas gubernamentales.

El principal vacío para Yucatán es que todavía no existe, dentro de esta sentencia, un diagnóstico equivalente que permita comparar su agua con la de Hopelchén.

La resolución corresponde a comunidades de Campeche y las mediciones que dieron origen al litigio se realizaron en esa zona.