¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 9 de septiembre? Procivy prevé afectaciones en 46 municipios hoy

Las lluvias continuarán este miércoles 9 de septiembre en distintos puntos de Yucatán, con posibilidad de precipitaciones muy fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en municipios del centro y sur del estado.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy), estas condiciones estarán relacionadas con varios sistemas atmosféricos que mantienen inestable a la Península.

Entre los municipios donde se prevé lluvia muy fuerte se encuentran Izamal, Homún, Tekit, Tecoh, Chapab, Maní, Ticul, Oxkutzcab, Santa Elena, Muna, Opichén, Abalá, Mérida y sus alrededores.

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¿A qué hora lloverá este miércoles en Yucatán?

Procivy señala que las precipitaciones se presentarán durante el transcurso del día, con mayor probabilidad de lluvias de intensidad moderada a fuerte durante la tarde, mientras que en algunas zonas podrían registrarse precipitaciones muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

En Mérida y sus alrededores, así como en municipios del centro y sur, se recomienda tomar precauciones principalmente durante la tarde y ante el desarrollo de tormentas, debido a que las rachas de viento pueden superar los 60 kilómetros por hora en zonas de lluvia.

Municipios donde se esperan lluvias

En el noreste de Yucatán, se esperan lluvias en los municipios de Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá. En esta región las precipitaciones podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte.

Para la zona sureste y sur del estado, el pronóstico contempla lluvias en Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab. Algunos de estos municipios, como Ticul, Chapab, Maní, Muna, Oxkutzcab, Santa Elena y Tekit, se encuentran entre los puntos donde Procivy prevé precipitaciones muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

En el centro de Yucatán, las lluvias podrían registrarse en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel. Asimismo, Izamal y Homún forman parte de los municipios donde se pronostican lluvias muy fuertes y condiciones de tormenta.

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En Mérida y sus alrededores también se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes, con posibilidad de actividad eléctrica y rachas de viento. Por ello, se recomienda a quienes tengan actividades al aire libre tomar precauciones, especialmente durante la tarde, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones en distintas zonas del estado.

La presencia de lluvias estará favorecida por la circulación de una zona de baja presión y una vaguada en altura, además de una vaguada en superficie y la cercanía de una nueva onda tropical.

La combinación de estos sistemas favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica y el desarrollo de tormentas en diferentes regiones del estado.

¿Qué temperaturas habrá en Yucatán?

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Procivy pronostica temperaturas máximas de 38 a 42 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan máximas de entre 34 y 36 grados.

Por ello, la presencia de lluvias no significará un descenso generalizado de las temperaturas, ya que el ambiente permanecerá caluroso durante buena parte de la jornada.

Viento y oleaje para este miércoles

Durante la mañana, el viento predominará del sureste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Para la tarde cambiará al este y noreste, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la costa.

En las zonas donde se desarrollen tormentas, las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles ramas, objetos o estructuras que puedan desprenderse. En el litoral yucateco se prevé además oleaje de hasta 1.5 metros de altura.

Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar transitar por calles que presenten acumulaciones importantes de agua y tomar precauciones durante las tormentas eléctricas.