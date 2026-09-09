Padres de familia encierran a cuatro empleados del Ayuntamiento de Valladolid en Tixhualactún

Como medida de presión ante el presunto incumplimiento en la entrega de mobiliario para el telebachillerato de Tixhualactún, integrantes del Comité de Padres de Familia retuvieron y encerraron durante más de una hora a cuatro empleados del Ayuntamiento de Valladolid, entre ellos el director de Obras Públicas, Richard Moguel, y el titular del telebachillerato, Manuel Chi Loría.

De acuerdo con Juan Carlos Cano Abán, comisario de Tixhualactún, las autoridades de Valladolid se habían comprometido a entregar sillas, mesas, escritorios y pizarrones para el plantel, con el objetivo de que pudiera comenzar a funcionar adecuadamente durante el nuevo ciclo escolar.

Explicó que el compromiso era que el mobiliario estuviera listo desde mayo; sin embargo, al no concretarse la entrega, los padres de familia decidieron tomar medidas de presión.

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Según el Comisario, el director de Obras Públicas acudió a la comunidad acompañado de otras tres personas para participar en una reunión con los padres de familia. Al concluir el encuentro, los integrantes del comité determinaron encerrarlos en la cárcel de la comisaría.

“Se les invitó por las buenas a estos empleados del ayuntamiento a entrar al calabozo, de lo contrario sería por las malas, y así sucedió; a nadie se le tocó, no hubo agresión”, declaró Cano Abán.

Respecto al director del telebachillerato, Manuel Chi Loría, el comisario señaló que fue encerrado debido a que, presuntamente, se encontraba en desacuerdo con algunas decisiones tomadas por el Comité de Padres de Familia.

Cano Abán indicó que los cuatro trabajadores permanecieron encerrados durante más de una hora, mientras los padres de familia exigían una respuesta concreta sobre el mobiliario pendiente.

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Añadió que el Comité de Padres de Familia también acordó realizar mejoras al plantel, entre ellas la construcción de una cancha y la instalación de aire acondicionado con recursos del Programa La Escuela es Nuestra.

El Comisario aseguró que en varias ocasiones había solicitado al ayuntamiento atender la entrega del mobiliario, pero ante la falta de una respuesta concreta, los habitantes se inconformaron. Incluso, dijo, algunos padres llegaron a cuestionarlo porque consideraban que no estaba realizando las gestiones necesarias ante las autoridades municipales.

Finalmente, autoridades y representantes del Comité de Padres de Familia acordaron, mediante un acta firmada, que el lunes 14 de septiembre se realizará la entrega del mobiliario y la inauguración oficial del plantel, con el propósito de que los estudiantes puedan tomar clases en mejores condiciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid aseguró que el Alcalde mantiene disposición al diálogo con la comunidad y señaló que el telebachillerato era una obra solicitada por los habitantes desde hace 16 años y que los trabajos concluyeron hace aproximadamente seis meses.

La administración municipal agregó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programada para esta semana la instalación del servicio eléctrico del plantel.

Sin embargo, el ayuntamiento sostuvo que no hubo personas detenidas en Tixhualactún, versión que contrasta con lo señalado por el Comisario, quien afirmó que cuatro empleados permanecieron encerrados temporalmente en la cárcel de la comunidad.