Rehabilitarán primaria de Tizimín tras desplome de techo que dejó cuatro alumnos lesionados

Luego del desplome de un plafón en una de las aulas de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá de Tizimín, que dejó lesionados a alumnos de cuarto grado, personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) y de Protección Civil de Yucatán (Procivy) acudió al plantel para evaluar las condiciones del inmueble y determinar las acciones para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

Al lugar acudieron Martha Patricia Pinzón Cachón, directora de Educación Primaria de la Segey; el arquitecto Hernán Tzuc, del departamento de Recursos Materiales; el arquitecto Gerardo Jacobo Rejón, responsable del Departamento de Planeación, y Manuel Vergara, representante de Procivy.

Los especialistas realizaron una evaluación del edificio y constataron que los techos ya habían sido reparados. Asimismo, determinaron que el plafón que se desprendió no presentaba indicios visibles de que estuviera por colapsar.

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De acuerdo con los arquitectos, la antigüedad del inmueble, las constantes lluvias y la humedad habrían provocado que el material se reblandeciera hasta ocasionar el desplome.

Aunque la escuela tiene 111 años de antigüedad, los especialistas consideraron que se encuentra en condiciones de continuar funcionando. Sin embargo, requiere una inversión importante para recibir mantenimiento integral, renovar los techos y garantizar que la estructura conserve la resistencia necesaria.

En coordinación con el director del plantel, César Mazún, se acordó que durante aproximadamente mes y medio se efectuarán trabajos de remozamiento en toda la escuela, con el objetivo de que el inmueble quede en condiciones adecuadas para reanudar las actividades presenciales.

Como parte de las primeras acciones, hoy comenzarán a picar los techos para localizar posibles fisuras y determinar qué áreas deberán ser intervenidas, tanto en el interior como en el exterior.

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El plantel cuenta en la planta alta con siete aulas, un salón de Usaer y dos baños, mientras que en la planta baja dispone de cinco aulas, una dirección, un baño y una sala de cómputo. Todas las áreas serán revisadas y, en caso necesario, intervenidas.

Además, informó que, por encomienda del Gobierno del estado, personal acudió a los domicilios de los alumnos lesionados para conocer su estado, el cual resultó ser estable, y brindar apoyo a sus familias.

Señaló que inicialmente se había especulado sobre seis lesionados, pero que en realidad fueron tres, e indicó que los padres podrán recurrir a las autoridades en caso de requerir apoyo o seguimiento médico para sus hijos, pues se mantiene atención sobre su recuperación.

Finalmente, informó que al concluir los trabajos de mantenimiento, personal de Protección Civil estatal y municipal volverá a evaluar el inmueble.