A esta velocidad se debe de manejar en el Centro de Mérida

En el Centro Histórico de Mérida, la movilidad vehicular requiere especial atención debido a la alta concentración de peatones, ciclistas, transporte público y turistas que circulan diariamente por sus calles.

Ante este panorama, respetar los límites de velocidad no solo es una obligación legal, sino una medida clave para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Además, el crecimiento del flujo vehicular y las condiciones propias de las calles —muchas de ellas angostas y con visibilidad reducida— hacen indispensable que los conductores adopten una conducción responsable.

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Las autoridades municipales han reiterado que exceder la velocidad permitida en esta zona puede derivar en sanciones, pero sobre todo en situaciones de riesgo para la población.

¿A qué velocidad se debe manejar en el Centro de Mérida?

Límite general de velocidad: 30 km/h En la mayoría de las calles del primer cuadro de la ciudad, el límite establecido es de 30 kilómetros por hora. Esta medida busca reducir la probabilidad de accidentes graves, especialmente en zonas con alto cruce peatonal.

En la mayoría de las calles del primer cuadro de la ciudad, el límite establecido es de 30 kilómetros por hora. Esta medida busca reducir la probabilidad de accidentes graves, especialmente en zonas con alto cruce peatonal. Zonas de alta afluencia peatonal: 20 km/h En áreas cercanas a parques, mercados, iglesias y sitios turísticos, el límite puede disminuir hasta 20 km/h. Esto permite una mayor capacidad de reacción ante peatones que cruzan de forma constante.

En áreas cercanas a parques, mercados, iglesias y sitios turísticos, el límite puede disminuir hasta 20 km/h. Esto permite una mayor capacidad de reacción ante peatones que cruzan de forma constante. Calles con escuelas o hospitales: precaución máximaEn tramos donde se ubican centros educativos o unidades médicas, se recomienda reducir aún más la velocidad, incluso por debajo de los límites establecidos, durante horarios de entrada y salida.

Recomendaciones para conductores

Respeta la señalización vial : Los límites pueden variar dependiendo de la calle.

: Los límites pueden variar dependiendo de la calle. Evita distracciones : El uso del celular al conducir incrementa el riesgo de accidentes.

: El uso del celular al conducir incrementa el riesgo de accidentes. Cede el paso al peatón : En el Centro, el peatón tiene prioridad.

: En el Centro, el peatón tiene prioridad. Mantén distancia : Las frenadas repentinas son comunes en zonas congestionadas.

: Las frenadas repentinas son comunes en zonas congestionadas. Considera alternativas: Caminar, usar bicicleta o transporte público puede ser más eficiente en horas pico.

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Posibles sanciones

No respetar los límites de velocidad puede derivar en multas económicas y otras sanciones administrativas. Las autoridades de Ayuntamiento de Mérida han reforzado operativos de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

Conducir a una velocidad adecuada en el Centro de Mérida no solo evita sanciones, sino que contribuye a una convivencia vial más segura para todos.