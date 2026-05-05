Calor en Mérida deteriora el uso de las computadoras: ingeniero revela cómo prevenir daños

Las altas temperaturas en Mérida, combinadas con malos hábitos de uso, están reduciendo la vida útil de computadoras portátiles o laptops, advirtió el ingeniero en sistemas Emmanuel Calderón Anguiano, quien explicó que el deterioro de los equipos no responde, en la mayoría de los casos, a fallas de fábrica, sino a errores cotidianos que se agravan por el clima de la región.

“El desgaste no ocurre de un día para otro, sino por acumulación de malos hábitos”, enfatizó, y en un entorno donde el calor es constante, cada descuido tiene un impacto mayor, por lo que el cuidado básico, el mantenimiento periódico y el uso adecuado son claves para prolongar la vida útil de los equipos.

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Además del calor de la región, que hace que las laptops y computadoras aumenten de temperatura con rapidez, consideró que hay otros factores que se suman para causar daños. Entre ellos destacó el mal hábito de no apagar correctamente los equipos, pues muchas personas cierran las personales sin verificar que ya no esté encendida, lo que provoca acumulación de calor sin ventilación, generando desgaste interno acelerado.

Otro error frecuente es utilizarlas sobre superficies como camas, almohadas o telas, las cuales bloquean las salidas de aire e introducen partículas al sistema de ventilación. Esta práctica favorece el sobrecalentamiento y puede dañar componentes como la tarjeta de video.

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En cuanto al traslado, subrayó la importancia de utilizar mochilas diseñadas para equipos electrónicos o, en su defecto, fundas protectoras. El uso de mochilas convencionales incrementa el riesgo de golpes y daños físicos.

Sobre el mantenimiento, indicó que limpiar pantallas con trapos húmedos o materiales inadecuados puede deteriorarlas. Recomendó emplear aire comprimido para el teclado y ventiladores, así como líquidos y telas especializadas para pantallas.

Ante todo, se recomienda verificar todo lo anterior, pues esas malas prácticas ayudan a que las altas temperaturas causen daños de forma acelerada en los equipos.