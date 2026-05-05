Mérida acumula más de 45 mil casas abandonadas en el Centro Histórico y nuevos fraccionamientos

Más de 45 mil viviendas están en condición de abandono en Mérida, sin que hasta el momento exista un plan integral para su recuperación, debido principalmente a la rigidez de la normatividad urbana, explicó el presidente del Colegio de Arquitectos de Yucatán, Fernando Alcocer Ávila.

El especialista advirtió que esta falta de flexibilidad normativa ha propiciado el incremento de predios en desuso, muchos de los cuales se convierten en focos de infección por acumulación de basura, o presentan riesgo de colapso. Como ejemplo, señaló que más de la mitad de los predios ubicados en Prolongación de Paseo de Montejo permanecen cerrados.

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Subrayó que los inmuebles abandonados representan también un costo para la autoridad municipal, ya que requieren servicios e infraestructura urbana que no son aprovechados. “Se han mencionado planes para rescatar estos espacios, pero suelen quedarse en ocurrencias sin detallar mecanismos concretos de acción”, puntualizó.

Alcocer Ávila explicó que una parte importante de estos predios, especialmente en el Centro Histórico, pertenecieron a generaciones anteriores. Con el paso del tiempo, las familias crecieron, emigraron o dividieron las propiedades, lo que derivó en conflictos legales por herencias y, en consecuencia, en el abandono de las viviendas.

Indicó que, ante la falta de estrategias claras, una de las pocas vías para recuperar estos espacios sería la expropiación con fines sociales o de interés público; sin embargo, este tipo de medidas suele generar controversia y es utilizado, dijo, de forma tendenciosa para alimentar críticas en torno al fenómeno de la gentrificación.

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No obstante, reconoció que este proceso también ha tenido efectos positivos en ciertas zonas. Señaló que inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, han adquirido y rehabilitado predios en el Centro Histórico, lo que ha contribuido a dinamizar la vida urbana, especialmente durante noches y fines de semana.

Explicó que este fenómeno forma parte de un ciclo natural en el crecimiento de las ciudades, donde la movilidad de la población genera tanto abandono como renovación. En el caso de Mérida, añadió, la demanda de inmuebles en el Centro ha provocado que algunos propietarios eleven considerablemente sus precios, dificultando su venta y prolongando su estado de abandono.

Destacó que no existe un censo oficial que determine con precisión el número de predios abandonados en la ciudad, aunque se estima que superan los 45 mil, incluyendo viviendas en fraccionamientos recientes que quedaron desocupadas debido a políticas urbanas deficientes.