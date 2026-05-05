Mérida mágica: captan a ciclista desnudo circulando por la colonia Mulsay

Un hecho insólito se registró la noche del pasado domingo 3 de mayo de 2026, en calles de la colonia Mulsay, al Surponiente de la capital yucateca. Cuando la jornada nocturna parecía transcurrir con normalidad, una cámara de seguridad, ubicada en un domicilio, captó a un ciclista desnudo circulando por la zona.

El extraordinario acontecimiento capturó la atención de cientos de personas, luego de que la grabación fuera difundida a través de redes sociales por el usuario Ángel Rosel. "Está bien que hay calor, pero no exagere don, está pasado...", bromeó el internauta. El material, ampliamente compartido, ha generado todo tipo de opiniones.

Cabe destacar que el peculiar momento, se da tras la ola de calor, que se mantiene vigente y afecta a gran parte de la región, pese a la reciente llegada de un sistema frontal, que provocó lluvias intensas e inundaciones en la zona Oriente de la entidad. En Mérida, la altas temperaturas no solo son capaces de provocar golpes de calor, también dejan a su paso escenas extrañas.

¿Terminator yucateco?

Los internautas no perdieron la oportunidad de bromear con el suceso. "Sarah Connor, ya vinieron por ti. Pero tranquila porque este terminator es de bajísimo presupuesto", escribió Henry Santos. Por otro lado, María Ventura Sandoval, consideró que el ciclista únicamente buscó la forma de calmar el sofocante bochorno yucateco.