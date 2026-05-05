Patios sucios y maleza atraen a las serpientes en Yucatán, alertan autoridades

En Yucatán, la presencia de serpientes forma parte del entorno natural, por lo que la prevención en los hogares es fundamental para evitar riesgos. La Secretaría de Salud estatal emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población, ante el incremento de avistamientos en zonas habitacionales.

Además, de acuerdo con información previa de autoridades de municipios del interior del estado, la presencia de estos reptiles en las viviendas se debe a que salen de sus escondites por el calor, en busca de agua o de sitios húmedos.

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Con respecto a las labores de prevención, la Secretaría de Salud explicó que no es recomendable esperar a encontrar una serpiente dentro del domicilio para actuar, sino aplicar medidas preventivas de manera cotidiana. Entre las principales acciones destaca mantener patios y jardines limpios y podados, ya que la vegetación alta funciona como refugio para estos animales.

Asimismo, se recomienda contar con iluminación adecuada en exteriores, mantener puertas y ventanas cerradas, e instalar mallas o mosquiteros que impidan su ingreso al interior de las viviendas.

El orden dentro del hogar también es clave. Evitar la acumulación de objetos reduce los posibles escondites y facilita la detección oportuna. En este sentido, la limpieza y organización no solo responden a hábitos domésticos, sino a medidas de seguridad.

Serpientes venenosas en Yucatán

En la entidad, algunas de las especies más comunes son la nauyaca o cuatro narices, la coralillo y la huolpoch, por lo que se exhorta a extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a áreas naturales.

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Otro factor determinante es el control de plagas. Las serpientes son depredadoras y suelen acercarse a los domicilios en busca de alimento, como anfibios, insectos o pequeños roedores. Mantener estos factores bajo control reduce significativamente la probabilidad de su presencia.

En caso de avistar una serpiente, la indicación es no intentar capturarla ni manipularla, sino llamar a las autoridades, así como no perderla de vista y evitar acciones que puedan provocar una agresión. Ante cualquier incidente, se debe acudir de inmediato a una unidad médica.

Para la atención de posibles casos, se dispone de diversos puntos en el estado, entre ellos el Hospital O’Horán, el Regional de Alta Especialidad, el San Carlos de Tizimín y el Hospital General de Valladolid, entre otros.