Yucatán “arderá”: sensación térmica podría rozar los 48 grados en los próximos días

Yucatán enfrentará durante los próximos días una ola de calor extremo, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 48 grados, además de que existe una alta probabilidad de lluvias hacia finales de la semana, de acuerdo con lo que dio a conocer Juan Vázquez Montalvo, de la estación del Centro Hidrometeorológico de Yucatán.

Estas condiciones extremas han llevado a que las autoridades emitan una alerta para el cuidado de las personas en general, principalmente en la población menor de edad y adultos mayores.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente caluroso que se sintió ayer evolucionará a muy caluroso para hoy y mañana, mientras que de jueves a domingo se prevén condiciones de calor extremo, con cielo de medio nublado a mayormente despejado, lo que acrecenterá las temperaturas.

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Para los días jueves y viernes, así como el domingo, existe potencial de lluvias vespertinas en la zona Centro y Oriente del estado, incluyendo Mérida, que podrían derivar en condiciones de bochorno.

Sensación térmica de 43 grados

La estación Fiuady, al Norte de la ciudad, registró ayer temperaturas máximas de 33.2 grados y mínimas de 26.2, con humedad de hasta 90% y una sensación térmica de 43 grados. La radiación solar alcanzó de 723 a 729 watts por metro cuadrado, con índice UV de siete unidades y vientos del Norte de hasta 31 kilómetros por hora.

Asimismo se dio a conocer que en los próximos días predominarán vientos del Noreste con rachas de 35 a 45 km/h, especialmente en la zona costera, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan reforzar medidas de protección contra el calor, como evitar la exposición prolongada al Sol, mantenerse hidratado y seguir protocolos preventivos ante las altas temperaturas y la sequía. Principalmente, se exhorta a proteger a menores de edad y adultos mayores.

El pronóstico advierte que el intenso calor persistirá durante toda la semana, por lo que se pide a la población extremar precauciones, como evitar salir a los rayos directos del Sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.