Yucatán registra tres casos de tentativa de feminicidio en el arranque del 2026, uno por mes

Enero, febrero, marzo. Tres meses, tres carpetas de investigación. Tres mujeres en Yucatán que estuvieron a un paso de no contarlo. Hasta el 2026, el Estado mexicano ni siquiera las contaba.

Por primera vez en la historia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó este año a registrar de forma oficial las carpetas de investigación abiertas por tentativa de feminicidio. Y lo que revelan los primeros números es inquietante: en Yucatán, una mujer es víctima de esta violencia extrema cada mes. Un delito que antes era invisibilizado ahora tiene nombre, expediente y una cifra que obliga a mirar.

Durante años, expertas en violencia de género advirtieron que la tentativa de feminicidio era la antesala del crimen consumado, pero su registro no figuraba en las estadísticas oficiales del SESNSP. Las carpetas desaparecían reclasificadas: “lesiones”, “violencia familiar”, delitos menores que borraban el hecho de que la vida de una mujer había estado en riesgo real.

Datos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, obtenidos en una investigación previa publicada con motivo del 25 de noviembre, revelan que entre 2021 y 2025 se judicializaron 59 carpetas por tentativa de feminicidio en el estado, de las cuales 18 —casi el 30 por ciento— fueron reclasificadas a delitos menores. Solo 41 víctimas continuaron su proceso con la tipificación original. El patrón de invisibilización era sistemático.

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Ahora, con los nuevos registros del SESNSP, ese velo comienza a levantarse. El corte de enero a marzo de 2026 contabiliza tres carpetas de investigación por tentativa de feminicidio en Yucatán, sin posibilidad de comparación directa con años anteriores, porque antes, simplemente, no se medía.

Una niña de tres años y el primer feminicidio del año

El mismo reporte del SESNSP registra el primer feminicidio consumado del año en Yucatán: ocurrió en marzo, en el municipio de Acanceh, y la víctima tenía tres años de edad. El presunto responsable fue detenido y se encuentra bajo proceso judicial. Más allá del dato estadístico, el caso ilustra la dimensión del problema: la violencia feminicida no distingue edad, ni lugar, ni contexto.

En el contexto nacional, mientras en Yucatán se registra un caso, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron modificar la Ley General en Materia de Feminicidio, una iniciativa que busca homologar la tipificación del delito en las 32 entidades del país y fortalecer tanto la investigación como las sanciones. Con ello, Yucatán deberá ajustar su legislación local, lo que podría modificar la forma en que se documenta, investiga y sanciona esta violencia en la entidad.

De dos a 43 denuncias en cinco años

Mientras la violencia de género acumula datos que apenas ahora se visibilizan, otro delito estalló en las estadísticas con una magnitud difícil de ignorar: el despojo. En el primer trimestre de 2022, la Fiscalía del Estado registró apenas dos carpetas de investigación por este delito. En el mismo periodo de 2026, la cifra llegó a 43. Un aumento de más del 2,000 por ciento en cinco años.

El incremento no ocurre en el vacío. Comunidades mayas de toda la entidad llevan años denunciando el despojo de sus territorios por parte de empresas inmobiliarias, agroindustriales y proyectos de desarrollo. En marzo de 2026, decenas de personas de localidades como Santa María Chi, Kinchil, Dzitnup, Molas y Sisal marcharon por el Centro Histórico de Mérida hasta el Palacio de Gobierno con una consigna clara: defender su territorio no los convierte en delincuentes.

El caso más reciente y dramático ocurrió a mediados de abril en la comisaría de Becanchén, municipio de Tekax: campesinos mayas denunciaron la irrupción de un grupo de personas con maquinaria pesada, algunos encapuchados y acompañados de perros, que presuntamente buscaban apoderarse de cientos de hectáreas de tierras ejidales. La denuncia circuló en redes sociales con videos que mostraban el desmonte nocturno. La Profepa clausuró la tala ilegal de 18.4 hectáreas, aunque la disputa por la tierra permanece abierta.

El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, visitó Santa María Chi para constatar los daños ambientales y escuchó testimonios que van más allá de la contaminación: despojos territoriales, falta de consulta previa libre e informada, y criminalización de defensores. “Es un tema de derechos humanos”, afirmó, al señalar que la exposición a sustancias peligrosas vulnera el derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente sano.

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Organizaciones comunitarias y activistas señalan que el delito de despojo también ha sido utilizado como herramienta de criminalización contra quienes defienden la tierra: se abren carpetas de investigación no contra quienes despojan, sino contra quienes resisten. El tesorero de la comisaría de Dzitnup fue detenido en marzo, según denuncia de los Consejos Comunitarios Mayas, en lo que calificaron como una detención ilegal vinculada directamente a los conflictos territoriales en esa comunidad.

Un espejo incómodo

Los números del primer trimestre de 2026 dibujan un estado que enfrenta, al mismo tiempo, varias crisis que se entrelazan: la violencia feminicida que apenas comienza a medirse con honestidad y los conflictos por la tierra que convierten a comunidades indígenas en presuntos delincuentes por defender lo que les pertenece.

Para las tres mujeres que en los primeros meses de este año quedaron registradas en una carpeta de tentativa de feminicidio —las primeras en la historia en ser contadas de esa forma— el cambio en las estadísticas es apenas el primer paso. Que la violencia sea nombrada no garantiza que sea detenida. Pero al menos, ahora, ya no puede ser ignorada.