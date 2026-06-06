Alarmante avance de invasiones en Chicxulub Puerto ya amenaza manglares hacia Uaymitún

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoró ayer, pobladores de varias comisarías hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para evitar que siga la pérdida de manglares y ciénega debido al avance de las invasiones al Oriente del municipio, rumbo a Uaymitún, así como en Chelem y Chuburná.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y municipales en la prevención, vigilancia y concientización de los daños y riesgos por la ocupación de manglares, rellenos de humedales de la ciénega y otros daños ambientales, el avance de este tipo de prácticas sigue aumentando, lo que es muy evidente en la comisaría de Chicxulub Puerto y, en fechas recientes, en Chuburná y Chelem.

Vecinos de Chicxulub Puerto, entre ellos Miguel Chi, indicaron que los rellenos se han replicado más en áreas hacia el Oriente de la comisaría, en toda la zona habitada del puerto y ya comenzaron a desplazarse hacia Uaymitún, en espacios de difícil acceso, tomando como base los rellenos previos.

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Míriam Aranda, una de las pobladoras, indicó: “Con el avance de este tipo de acciones, se ha talado una enorme cantidad de vegetación a la orilla de la ciénega, avanzando varios kilómetros hacia el Oriente, lo que significa alrededor de 100 propiedades más”.

Por su parte, Josefina Valle, vecina de Chelem, indicó que esta comisaría, junto con la de Chuburná, también muestra un mayor número de invasores, quienes se apropian de terrenos de ciénega, lo rellenan y comienzan a construir casas, por lo que los daños a los manglares son muy evidentes.

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Muchos de estos espacios no habían sido tocados debido a la dificultad de acceso; sin embargo, con la presencia de terrenos rellenados a sus costados, esto se facilitó.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los vecinos se dijeron molestos, señalando que estos trabajos han afectado a todos, pues han destruido espacios naturales, lo que se observa muy bien durante las temporadas de marea alta, generando que el nivel de agua incremente y afecte a las propiedades cercanas.