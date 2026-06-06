Nuevo hospital O’Horán marca un hito: realizará la primera cirugía robótica en la historia del sistema público de salud en Yucatán

El nuevo Hospital Dr. Agustín O’Horán marcará un precedente en la medicina pública estatal al convertirse en sede de la primera cirugía robótica realizada en Yucatán dentro de una institución pública de salud, informó el representante del IMSS-Bienestar en la entidad, Alejandro Ávalos Bracho.

El procedimiento está programado para la próxima semana y consistirá en una intervención gastrointestinal que será transmitida en tiempo real a hospitales del sistema IMSS-Bienestar en todo el país, con fines académicos y de actualización médica.

De acuerdo con el funcionario, será la segunda cirugía robótica efectuada a nivel nacional dentro de los servicios públicos de salud y la primera en territorio yucateco.

Ávalos Bracho explicó que el robot quirúrgico cuenta con la capacidad de participar en hasta 43 tipos distintos de procedimientos médicos, lo que permitirá ampliar las opciones de atención especializada para los pacientes y fortalecer la formación de médicos y residentes.

Entrenamiento especial

Para la puesta en marcha de esta tecnología, varios cirujanos yucatecos fueron capacitados previamente en la Ciudad de México, donde recibieron entrenamiento especializado para operar el sistema robótico.

El representante del IMSS-Bienestar destacó que la incorporación de esta herramienta busca mantener actualizados tanto a los profesionales de la salud como a las instituciones públicas, alineando los servicios médicos con estándares internacionales de calidad y precisión quirúrgica.

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Asimismo, señaló que actualmente este equipo forma parte de un reducido grupo de robots quirúrgicos disponibles en el país y que, conforme avance su implementación, podrían realizarse nuevos tipos de intervenciones en beneficio de la población.

Sobre el procedimiento, el funcionario federal señaló que se tratará de una colecistectomía y se trata de la segunda de su tipo que se lleva a cabo en el sistema de salud público. La primera se realizó en Ixtapaluca, Estado de México.

“Lo que buscamos con esto es que los médicos y residente estén actualizados y que estemos a la par a nivel mundial. No nos podemos quedar solamente con participación, tenemos que hacer tecnología”, declaró.

“El reto que tiene este tipo de cirugía es primero la capacitación; segundo que repliquemos todo esto en los demás hospitales, porque no solamente tiene que ser en un hospital. Vamos a iniciar con cinco robots a nivel nacional y esperemos que en los próximos meses también iniciemos con otro tipo de cirugías”, apuntó el funcionario, quien refrendó el compromiso del sistema IMSS-Bienestar para impulsar una mejor atención médica en todo el país.

Lluvias demoran traslado

Por otra parte, el secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, informó que el proceso de traslado y puesta en operación del nuevo Hospital O’Horán continúa desarrollándose de manera favorable, aunque las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron algunos retrasos en las maniobras de mudanza.

El funcionario aseguró que la atención médica no ha sufrido afectaciones y que áreas fundamentales como Urgencias, Quirófanos y Hospitalización continúan funcionando con normalidad.

“Hay que recalcar que pese a las condiciones climatológicas registradas en los últimos días, la continuidad de los servicios médicos no se ha visto afectada”, señaló.

Respecto a las filtraciones detectadas en algunas zonas del inmueble, explicó que corresponden a los llamados “vicios ocultos”, que suelen identificarse cuando una construcción nueva enfrenta por primera vez lluvias de gran intensidad.

Detalló que más de 70 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizan actualmente trabajos de reparación y corrección, principalmente en sellos de cristales y otros puntos donde se registró ingreso de agua.

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En operación

Alcocer Gamboa enfatizó que estas observaciones no han comprometido la operación hospitalaria ni la prestación de servicios médicos, por lo que los trabajos correctivos avanzan de manera paralela al proceso de apertura del complejo.

Asimismo, indicó que aún no concluye la migración total de personal y servicios desde el antiguo Hospital O’Horán, debido a que las precipitaciones obligaron a suspender temporalmente algunas maniobras logísticas.

Entre las áreas que continúan operando en las instalaciones anteriores se encuentran Pediatría, Ginecología, Ginecoobstetricia y Oncología, las cuales serán trasladadas conforme se completen las condiciones necesarias para garantizar una transición segura.

Finalmente, las autoridades sanitarias reiteraron que el objetivo es mantener la atención médica sin interrupciones mientras concluye la puesta en marcha total del nuevo hospital, considerado uno de los proyectos de infraestructura de salud más importantes de Yucatán en los últimos años.