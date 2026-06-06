Tras lluvias en Mérida, nivelan calles y terrenos al Sur para evitar acumulación de agua

Tras las lluvias registradas en Mérida, el Sistema DIF Yucatán mantiene la atención a familias afectadas mediante acciones de apoyo directo, seguimiento en territorio y medidas acordes con las necesidades detectadas en cada comunidad.

Desde los primeros momentos de la contingencia, brigadas de la institución recorrieron distintas zonas del sur de la ciudad para identificar afectaciones y brindar apoyo inmediato a quienes resultaron afectados por las inundaciones. En una primera etapa, se entregaron alimentos calientes a las familias que enfrentaban mayores afectaciones.

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Posteriormente, y en respuesta a las solicitudes de la población, se distribuyeron lonas para proteger viviendas, espacios familiares y pertenencias dañadas por el agua.

Como parte del seguimiento, personal del DIF Yucatán realizó recorridos en asentamientos como Pueblo Unido, La Escondida, La Aldea, Santa Teresita y Roble Agrícola, donde se mantiene comunicación directa con las familias para atender las necesidades que aún persisten.

En Pueblo Unido, con el apoyo del equipo de la institución, se coordinó el traslado de volquetes con material de relleno para nivelar áreas afectadas por las inundaciones, reducir acumulaciones de agua y ayudar a prevenir nuevos daños durante la temporada de lluvias.

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Las medidas implementadas han sido bien recibidas por las familias beneficiarias, quienes reconocieron el acompañamiento brindado durante y después de las lluvias, así como la continuidad de los apoyos en las zonas donde todavía se requiere atención.

La vecina de la zona, Rocío Maribel Tejero Gamboa, agradeció la pronta respuesta de las autoridades y señaló que los apoyos recibidos representan un respaldo importante para las familias que enfrentaron momentos difíciles a causa de las inundaciones.

Por su parte, Cinthia Jiménez destacó la importancia de las labores realizadas para mejorar las condiciones de los terrenos afectados, especialmente en zonas donde el agua se acumulaba con mayor facilidad.